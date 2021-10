James Hetfield de Metallica vendrait un terrain en Arizona pour 1,2 million de dollars

Selon TMZ, METALLIQUE leader James Hetfield a vendu les 20 acres de terrain vacant qu’il possédait dans le comté de Pima, en Arizona, pour 1,2 million de dollars.

James a acheté le terrain, qui est près de la frontière des États-Unis avec le Mexique, en 1998.

Le mois dernier, le Pima Community College a été sélectionné parmi un groupe compétitif de collèges communautaires à travers le pays pour recevoir 100 000 $ de METALLIQUE‘s Tout entre mes mains fondation dans le cadre de sa Chercheurs de Metallica initiative.

James a déclaré dans une interview en 2016 qu’il avait déménagé sa famille de la région de San Francisco, où lui et METALLIQUE avait été basé pendant 35 ans, à Vail, Colorado parce qu’il ne se sentait plus comme s’il appartenait à la Bay Area.

« J’en ai un peu marre de la Bay Area, de l’attitude des gens là-bas, un peu », a-t-il déclaré. « Ils parlent de leur diversité, et de choses comme ça, et c’est bien si vous êtes aussi diversifiés qu’eux. Mais se présenter avec un cerf sur le pare-chocs ne vole pas dans le comté de Marin. Ma façon de manger bio ne le fait pas. vibrer avec les leurs.

« J’aime la Bay Area. J’aime ce qu’elle a à offrir, mais il y a juste une attitude qui… ce n’était pas sain pour moi », a-t-il déclaré. « [It was] je commence à avoir l’impression, euh, que je me battais tout le temps. »

En février 2018, Hetfield transformé plus de 1 000 acres de terrain surplombant la Lucas Valley en Californie en espace ouvert afin qu’il puisse se retrouver avec le Marin Agricultural Land Trust.

Sept ans plus tôt, Hetfield voulait développer une partie de ses terres le long de Lucas Valley Road dans le comté de Marin en sites d’accueil, mais les voisins s’y sont opposés. Cela a conduit à une bataille juridique prolongée que le METALLIQUE co-fondateur a finalement abandonné.

