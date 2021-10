James Hetfield de Metallica vient de faire une somme massive à partir de la vente de terrains

Le chanteur de Metallica, James Hetfield, pouvait se permettre de faire une pause dans ses tournées. Le leader du groupe « Enter Sandman » aurait récemment conclu un gros contrat foncier en Arizona. La vente intervient alors que le groupe célèbre son 30e anniversaire. En septembre, Metallica a publié The Metallica Blacklist, une collection massive contenant des reprises de chaque chanson de leur premier album de 1991 par un groupe diversifié d’artistes.

Hetfeld, 58 ans, a vendu environ 20 acres de terrain vacant qu’il possédait dans le comté de Pima, en Arizona, pour 1,2 million de dollars, selon des documents obtenus par TMZ. Il vendit le terrain à la Rosemont Copper Company, qui paya Hetfield en espèces. Le terrain se trouve près de la frontière américano-mexicaine et a été acheté par Hetfield en 1998.

Le rockeur a des liens étroits avec le comté de Pima. En septembre, le Pima Community College a reçu un don de 100 000 $ pour la nouvelle initiative des boursiers Metallica, financée par All Within My Hands de Metallica et l’American Association of Community Colleges. Le groupe a créé la Metallica Scholars Initiative pour soutenir les collèges communautaires.

« En tant qu’entité de tournée, nous sommes directement impliqués dans plusieurs choix de carrière essentiels tout au long de notre parcours. De l’électricité à la conduite professionnelle, en passant par la cuisine, l’entretien mécanique, la sécurité publique, les organisateurs logistiques. Et cela ne fait qu’effleurer la surface », a déclaré Hetfield dans un communiqué. « Ceux-ci, avec une multitude d’autres carrières techniques, rendent nos tournées et nos performances possibles. Nous sommes passionnés et reconnaissants envers ces métiers et ces gens de métier. »

Metallica a récemment publié The Metallica Blacklist, qui présente des reprises des chansons de The Black Album par des dizaines d’artistes différents répartis sur trois disques. L’ensemble comprend même une version de « Nothing Else Matters » de Miley Cyrus, avec Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith la soutenant. SiriusXM a également lancé une station à tirage limité, Mandatory Metallica, pour célébrer l’influent heavy metal et.

Hetffield a récemment révélé qu’il n’était pas la première personne que Metallica envisageait pour son chanteur principal. Dans une interview pour Mandatory Metallica, Hetfield a déclaré qu’ils voulaient embaucher le chanteur d’Armored Saint John Bush à un moment donné. « De toute évidence, John Bush était un chanteur que nous avons appris à très bien connaître et qui a vraiment vraiment essayé de l’intégrer dans le groupe en tant que chanteur », a déclaré Hetfield. « [It] n’a pas fonctionné, il était dévoué et très amoureux de ce qu’il faisait avec ses frères dans Armored Saint, et nous respectons absolument cela, mais nous avons pu les entendre et les aimer chaque nuit. »