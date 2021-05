James Hetfield dit qu’il est “ sceptique ” à propos du vaccin contre le coronavirus, espère que les passeports pour le vaccin Covid 19 ne seront pas nécessaires

METALLICA chanteur James Hetfield était un invité sur l’épisode 11 de “La vie féroce” podcast fin mars. Au cours de la conversation d’une demi-heure, qui peut être entendue ci-dessous, James a confirmé que lui et son METALLICA les membres du groupe ont travaillé sur la musique pour le suivi de 2016 “Câblé… pour s’autodétruire” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est soit en tournée, soit en écriture, donc COVID a choisi pour nous. Il n’y avait pas beaucoup de tournées en cours, donc nous arrivons à écrire de la musique.”

Demandé si METALLICA envisage de sortir un nouvel album complet ou juste quelques chansons, Hetfield a dit: “Eh bien, j’espère un nouvel album. Peu importe comment vous l’appelez ces jours-ci – je suppose que c’est un album, un CD, un groupe de chansons, une collection, peu importe, un flux ou la façon dont vous obtenez votre musique maintenant. Mais, oui, un tas de chansons. Nous avons écrit pas mal de chansons. Donc, nous verrons combien nous en aimons d’abord, puis nous les sortirons. Nous sommes assez égoïstes de cette façon; nous aimons ce que nous écrivons aussi. “

James a également parlé de la METALLICA processus d’écriture de chansons pendant la pandémie de coronavirus, en disant: “Cette fois, c’était un peu différent, c’est sûr. À cause de COVID, juste assis à la maison et devenant un peu nerveux et se sentant juste créatif en même temps et voulant se réunir, je commencé à faire une semaine Zoom avec ces gars juste pour s’enregistrer. Et puis je leur ai juste dit une fois: «Hé, je vais écrire quelque chose. Je vais juste jouer quelque chose et vous l’envoyer. Vous en faites ce que vous voulez et voyez ce qui se passe et superposez-vous dessus. C’est ainsi que nous avons fait une version de ‘Noirci’ 2020. Je viens de jouer à quelque chose. Ils ne l’avaient jamais entendu auparavant. Ils ont joué dessus. Ensuite, cela s’est en quelque sorte superposé. Ensuite, nous avons commencé à expérimenter l’écriture sur Zoom. Lars [Ulrich, drums] et je me réunirais, ou Église [Hammett, guitar] et Lars, et nous aurions un peu de temps ici et là pour écrire. C’était difficile à cause du retard du son, nous ne pouvions donc pas jouer ensemble, mais nous jouions sur une piste de clic et nous nous regardions jouer. Nous avions notre producteur, qui faisait tourner mon ordinateur pendant que je jouais. Il exécutait mon ordinateur depuis LA, et je suis à Vail [Colorado]. Et alors Lars avait un assistant qui dirigeait son ordinateur depuis Los Angeles – il est ici à San Francisco – et nous jouions ensemble, et c’était assez bizarre. Nous avons commencé à écrire. Nous avons eu environ – je ne sais pas – plus de 10 chansons dans ce sens. Et puis nous nous sommes enfin réunis. Il y a tellement de choses que tu peux faire sur Zoom. “

Demandé s’il pense METALLICA fera n’importe quelle tournée cette année, Hetfield a déclaré: “Je n’ai aucune idée. Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend vraiment de la sécurité de tout le monde – pas seulement des fans, mais de l’équipe et nous. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie à l’avenir en ce qui concerne les vaccins. . Je suis un peu sceptique quant à l’obtention du vaccin, mais il semble être en cours de déploiement et les gens l’obtiennent et j’ai beaucoup d’amis qui l’ont fait. Je n’en suis pas totalement sûr. Mais j’espère n’arrive pas à un point où vous devez avoir ce cachet COVID dans votre passeport ou quelque chose pour aller partout. Mais si cela se résume à cela, alors je prendrai une décision. Nous avons été vaccinés pour aller en Afrique, alors ce n’est pas comme si je n’avais jamais été vacciné auparavant. Mais étant enfant, je n’ai jamais été vacciné à cause de notre religion [Christian Science]. C’était donc la seule fois où j’en ai eu un – quand nous partions en safari en Afrique. “

“Câblé… pour s’autodétruire” a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200, se vendant à 291 000 exemplaires dans sa première semaine de sortie.

En janvier dernier, Ulrich Raconté Rock classique cette METALLICA faisait des progrès «glaciaux» dans le suivi de “Câblé… pour s’autodétruire”. Il a fait les commentaires deux mois après avoir dit Pierre roulante dans une interview qui METALLICA était près d’un mois dans des sessions “d’écriture assez sérieuse” pour son prochain album studio. Ce même mois, Lars Raconté Kara Swisher au Sommet CNBC Evolve que lui et son METALLICA les membres du groupe travaillent sur de la nouvelle musique depuis “les six derniers [to] huit semaines virtuellement. »Mais il a admis qu’ils ont rencontré une myriade de problèmes techniques qui ont ralenti leurs progrès.

Merci: Coup de coude / WEBN



