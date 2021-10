James Hetfield se souvient que John Bush d’Armored Saint avait refusé le poste de chanteur à Metallica : « Ça n’a pas marché »

METALLIQUE leader James Hetfield prend le contrôle de SiriusXM‘s Metallica obligatoire, organisant sa propre émission, mettant en valeur son « Frères Chiens de Route ».

Les auditeurs peuvent s’attendre à entendre James chansons d’introduction de groupes avec lesquels il a tourné au fil des ans, tels que SAINT BLINDÉ, MASTODONTE, VENIN, GOJIRA, CORROSION DE CONFORMITÉ, ÉGLISE EN MÉTAL et plus encore, à compter d’aujourd’hui à 17 h et 21 h HE.

« Frères Chiens de Route » peut être entendu sur SiriusXM‘s Metallica obligatoire aux heures suivantes :

Jeudi 14 octobre à 17 h HE et 21 h HE



Vendredi 15 octobre à 10 h HE et 16 h HE



Samedi 16 octobre à 8 h HE et 23 h HE



Dimanche 17 octobre à 11 h HE et 20 h HE



Lundi 18 octobre à 9 h HE



Mardi 19 octobre à 14 h HE

Écoutez un aperçu ci-dessous dans lequel Hetfield révèle qu’il n’était pas METALLIQUEle premier choix de chanteur principal.

D’autres chanteurs qui étaient considérés pour le poste de leader dans METALLIQUE inclus Jess Cox de Newcastle, en Angleterre TYGERS DE PAN TANG et John Bush de SAINT BLINDÉ (et ensuite ANTHRAX), qui a en fait décliné l’offre.

Buisson a déclaré plus tard dans une interview : « METALLIQUE m’a demandé de rejoindre, mais j’ai dit non pour toutes les bonnes raisons. Les gens doivent penser que c’est fou, mais vous devez alors vous souvenir de la scène. METALLIQUE n’était personne. SAINT BLINDÉ était chaud; vous devez vous en souvenir. De plus, j’étais très serré avec le [ARMORED SAINT] les gars, retour à l’école primaire en fait. SAINT BLINDÉ suscitait l’intérêt de toutes sortes d’endroits, et nous avons eu beaucoup de gens qui commençaient à se présenter aux spectacles. »

Il a continué: « METALLIQUE est venu voir SAINT lors d’un concert à Anaheim, au Woodstock en 1982. J’ai entendu dire qu’ils étaient intéressés à me demander de les rejoindre, ce qu’ils ont fait plus tard. Le truc c’est que METALLIQUE était ce nouveau genre de chose, et personne à l’époque. Je me fiche de ce qu’ils disent maintenant ; personne n’aurait pu prédire ce qui se passerait. Je ne connaissais pas les gars non plus, donc il n’y avait pas vraiment d’intérêt. C’était formidable d’être interrogé – en fait, beaucoup de gens ont demandé – mais SAINT BLINDÉ était vraiment fort.

« Quelque temps après ‘Tue les tous’ était sorti, j’ai encore entendu la même chose, mais je n’ai jamais compris cela parce que James chantait très bien à l’époque et il faisait un excellent travail. J’ai compris le manque de confiance en 82 mais pas pour ‘Chevaucher l’éclair’. James détient ce record. »

Dans une interview de 1989 avec Forces du métal, le batteur Lars Ulrich parlé de quoi METALLIQUE aurait pu sonner comme si Buisson a fini par diriger le groupe. Il a déclaré: « Il y a seulement quelques jours, nous étions en fait assis à discuter de ce que ce serait maintenant si John Bush avait rejoint le groupe. Évidemment, il est impossible de savoir à quel point cela aurait été différent, mais je ne peux pas imaginer METALLIQUE sans pour autant James Hetfield là-haut, grognant dans le microphone, putain de courbé et tout. C’est vraiment bizarre d’y penser. Je veux dire, rien contre John Bush — Je pense que c’est un grand chanteur — mais… Eh bien, Dieu merci, cela ne s’est pas produit. »

Buisson effectué avec METALLIQUE en tant que chanteur invité à l’un des spectacles spéciaux du 30e anniversaire du groupe à San Francisco en 2011. Des séquences vidéo de son apparition peuvent être vues ci-dessous.



