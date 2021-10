James Jude Courtney, star de « Halloween Kills », a vécu avec le meurtrier pour se préparer au rôle

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Le nouveau film ‘Halloween’ présente une performance effrayante d’inspiration de James Jude Courtney, qui s’est appuyé sur un vieil ami/meurtrier dans la vraie vie pour obtenir des conseils sur le rôle du méchant légendaire derrière le masque.

La star de « Halloween Kills » nous a rejoint mardi sur « TMZ Live » pour révéler une partie de son processus de représentation de Michael Myers – quelque chose que James a fait plus que quiconque – et c’était carrément effrayant.

Il nous a dit qu’il s’était préparé pour l’un de ses tout premiers rôles de tueur en vivant dans un service psychiatrique avec des schizophrènes paranoïaques qui avaient tué des gens… mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Plus tard dans sa carrière, James dit qu’il a vécu avec un gars qui avait passé des moments difficiles pour des meurtres – il avait été un tueur à gages – mais qui voulait apparemment travailler au noir en tant qu’entraîneur par intérim.

James nous a dit que son colocataire tueur avait en fait critiqué l’un de ses films et lui avait dit comment rendre son personnage plus crédible, plus réaliste. Cela sonne bien pour la carrière d’acteur de James, mais il reste toujours la question de VIVRE sous le même toit qu’un tueur de sang-froid !!!

Vous devez voir l’explication de James sur la façon dont cela lui a été bénéfique au-delà d’agir. A chacun le sien, mais putain !!!