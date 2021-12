James Kennedy et Raquel Leviss de Vanderpump Rules se séparent

C’est fini entre les stars de Vanderpump Rules James Kennedy et Raquel Léviss.

Le couple de longue date a mis fin à leurs fiançailles, six mois après sa demande en mariage et à la suite de récentes rumeurs de rupture.

« Après ces 5 merveilleuses années que nous avons passées ensemble, nous avons décidé que nous avions deux objectifs différents et avons pris la décision d’annuler les fiançailles », ont déclaré dimanche James, 29 ans, et Raquel, 27 ans, dans une déclaration commune sur leurs pages Instagram séparées, 5 décembre. « Nous nous aimons beaucoup, mais nous ne sommes plus amoureux. Nous ne voulons que le meilleur l’un pour l’autre, alors gardez toutes vos pensées positives. Envoi d’amour. »

James et Raquel ont inclus dans leurs publications un selfie des deux en studio. Le casting de Vanderpump Rules a filmé l’émission de retrouvailles de la saison neuf la semaine dernière et à la suite de récentes rumeurs de scission en ligne, People, citant une source, a rapporté que les deux avaient mis fin à leurs fiançailles pendant l’enregistrement. Le magazine a déclaré que Raquel avait rendu sa bague à la caméra et qu’elle avait ensuite été vue sans la porter. Les représentants n’ont fait aucun commentaire immédiat lorsqu’ils ont été contactés par E! Nouvelles.