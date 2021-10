James Kennedy se penche sur la rupture de Lala Kent et Randall Emmett

Nous aurons peut-être besoin d’un autre contrôle de micro de ce DJ.

Suite à l’annonce de la star de Vanderpump Rules Lala Kent et son fiancé Randall Emmett s’est séparé trois ans après s’être fiancé, co-star et ami proche, James Kennedy a été interrogé sur ses réflexions sur la séparation lors de son apparition sur Watch What Happens Live. Et pour James, non seulement il ne s’agit pas des pâtes, mais quand il s’agit de la vie personnelle de Lala, il n’a pas l’impression que c’est une grande partie de ses affaires.

« Eh bien, regardez, Randall et moi avons parcouru un long chemin et ma loyauté est évidemment avec Lala, quoi qu’il arrive », a déclaré James à l’hôte. Andy Cohen lors de l’épisode du 19 octobre. « Mais, honnêtement, je ne sais pas grand-chose. Je leur souhaite juste le meilleur. Je n’aime pas vraiment me plonger dans leurs affaires. Tu vois ce que je veux dire ? »

Le DJ britannique, qui a posé la question à l’amour de longue date et à sa collègue star de Vanderpump Rules Rachel Léviss en mai, a ajouté: « Je suis plus sur moi et Raquel ces jours-ci. »

Plus tôt cette semaine, une source a confirmé à E! News que le couple, qui a accueilli sa fille océan en mars, a rompu trois ans après s’être fiancé.