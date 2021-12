James Key de McLaren s’attend à ce que des « tours » soient joués avec la réglementation 2022

Le chef technique de McLaren, James Key, s’attend à ce que les équipes jouent quelques « tours » avec la nouvelle réglementation 2022 – mais pas au point de tromper la FIA.

La Formule 1 entre dans une nouvelle ère la saison prochaine avec des voitures entièrement repensées, l’objectif étant de produire des courses plus proches et plus excitantes – non pas que 2021 manquait de sensations fortes et de débordements de toute façon.

À tout le moins, cela devrait fournir une opportunité à certaines des équipes les plus basses du classement de potentiellement réduire l’écart avec Mercedes et Red Bull, qui étaient loin devant les autres au cours de la saison qui vient de s’achever.

Les travaux se sont poursuivis pendant une grande partie de 2021 sur la voiture de l’année prochaine et ont essayé de maximiser les performances des challengers existants, McLaren ayant apparemment produit son premier châssis 2022 en décembre.

Key, le directeur technique exécutif de l’équipe basée à Woking, pense qu’il pourrait y avoir un potentiel pour une équipe de « passer à l’emporte » les nouvelles réglementations et de prendre le dessus sur ses rivaux avant qu’une convergence ne se produise en 2023 lorsque le chat est hors du sac sur ce que fonctionne le mieux.

« Les règles sont écrites de manière restrictive, mais cela tend à stimuler l’innovation », a déclaré Key, cité par Auto Motor und Sport.

« Je m’attends à voir des idées différentes. Nous allons tous regarder ce que les autres ont fait.

« En même temps, tout le monde doit d’abord s’assurer que ce qui a été prédit en usine arrive effectivement sur la piste. La corrélation sera vérifiée.

« Nous comparerons les forces et les faiblesses. Je pense qu’à partir de 2023, les équipes convergeront davantage sous ces réglementations car les grandes tendances seront identifiées sur 2022. »

En termes de détails, Key considère les ailes avant et arrière comme des domaines importants, en particulier compte tenu des controverses qui ont émergé en 2021 lorsque Mercedes et Red Bull se sont mutuellement pointés du doigt concernant la légalité ou non de leurs voitures.

« Les tests pour les ailes arrière seront renforcés », a déclaré Key. « L’aile de poutre revient. Vous pouvez certainement l’utiliser d’une manière ou d’une autre. Cela fait référence à l’aile arrière inférieure au-dessus du diffuseur.

Il a ajouté : « L’aileron avant est une pièce massive. Mais il existe également des directives de rigidité strictes à ce sujet.

«Je pense qu’il y aura des trucs avec lesquels les équipes pourront jouer, mais rien que vous puissiez simplement exploiter. La FIA examinera cela de près.