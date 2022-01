Avec de toutes nouvelles réglementations et un plafond budgétaire en jeu, James Key ne s’attend pas à ce que les équipes « repoussent les limites » en 2022.

Chaque équipe repart effectivement de zéro avec sa machine 2022 compte tenu des changements de réglementation généralisés qui ont été introduits par le sport.

Le but de ces changements est de créer de meilleures courses sur piste et une grille plus homogène, et un plafond budgétaire a également été introduit pour aider à atteindre ce dernier objectif.

En raison d’un tel plafond budgétaire et du fait que les voitures seront complètement nouvelles et quelque peu inconnues des équipes, Key ne s’attend pas à ce qu’aucune d’entre elles pousse vraiment à la limite avant 2022.

« Décembre est une période stressante pour les équipes et pour la FIA car elles doivent être là et faire tous les tests », a-t-il ajouté. McLaren a déclaré le chef technique selon motorsport-total.com.

« Mais avec la limite budgétaire et une voiture entièrement nouvelle, vous n’allez pas nécessairement repousser les limites.

« Peut-être en 2023 ou 2024, quand tout sera un peu plus en place et que nous serons habitués à notre nouvel environnement. »

Avec la nouvelle réglementation qui devait initialement être introduite en 2021 avant d’être retardée d’un an par la pandémie mondiale, les équipes travaillent depuis longtemps sur ces nouvelles voitures.

Cependant, la plupart de ce travail a bien sûr eu lieu à l’intérieur des simulateurs et sur des plateformes numériques avec le propre modèle de démonstration de la F1, le seul véritable aperçu que nous ayons eu de ce à quoi ressembleront les challengers de 2022.

Avec la saison qui se rapproche cependant et les équipes faisant déjà des teasers et réussissant des tests de collision, ce ne sera plus le cas pour très longtemps, et Key dit que les choses semblent réelles maintenant.

« Les choses deviennent maintenant lentement très visibles », a-t-il déclaré.

« Les voitures semblent très vivantes et réelles en ce moment. Auparavant, ils étaient numériques, mais maintenant ils sont réels.

Il pense aussi il pourrait y avoir un potentiel pour une équipe de « passer à la vitesse » les nouvelles réglementations et de prendre une longueur d’avance sur ses rivaux avant qu’une convergence ne se produise en 2023 lorsque le chat ne sait pas ce qui fonctionne le mieux.