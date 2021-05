James Key sur la façon dont McLaren abordera les courses de sprint

Le directeur technique de McLaren, James Key, a expliqué comment l’équipe se préparera pour les essais de qualification de sprint de cette année.

Les qualifications de sprint doivent faire leurs débuts en juillet au Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone accueillant la première des trois courses d’essai qui aura lieu en 2021.

Son introduction change le format complet d’un week-end de course, les qualifications traditionnelles étant déplacées au vendredi, se déroulant après une séance d’essais.

Key ne pense pas que cela changera massivement la façon dont McLaren se prépare pour les week-ends de course, mais dit qu’il y aura des changements dans les préparatifs.

«Nos spécialistes de la simulation ont essayé de se faire une idée de la façon dont les choses vont se passer lors de la rédaction de ces règles», a-t-il déclaré à la succursale néerlandaise de Motorsport.com.

«Je ne pense pas que cela change vraiment quoi que ce soit pour nous, du point de vue de la voiture, à part demander comment nous pouvons nous adapter rapidement à une configuration différente pour le week-end. Nous devrons donc essayer d’utiliser ces week-ends d’une manière différente. “

Simulateur, données, répétition. 🔁 Journée productive au MTC avec le Honey Badger aujourd’hui. 🧑‍💻🏁 📷 @DanielRicciardo pic.twitter.com/GHcJueWptK – McLaren (@ McLarenF1) 27 mai 2021

Plus précisément, il pense que l’introduction de nouvelles pièces pour la voiture pendant ces week-ends sera difficile, voire impossible.

Ce ne sera pas un problème majeur car, en raison des restrictions réglementaires, les équipes ne peuvent pas le faire trop souvent cette saison de toute façon, mais il s’attend toujours à ce que l’équipe doive s’adapter à cela et passera plus de temps à utiliser le simulateur.

«Quand on considère ce que nous avons fait à Barcelone avec toutes ces nouvelles pièces aérodynamiques, il est très difficile de le faire lors d’un week-end de course de sprint. Il n’y a tout simplement pas assez de temps », at-il ajouté.

«Je pense que nous aborderons un tel week-end différemment d’un point de vue technique. Nous nous préparerons mieux pour la configuration et nous devrons certainement faire beaucoup plus de travail dans le simulateur pour voir comment une course de sprint pourrait se dérouler.

«Ensuite, c’est une question de mise au point. Je pense donc que ce sera une question de très bonne préparation et d’un programme de test très clair pour les pilotes.

Un système de notation de trois, deux et un points pour les trois premiers des qualifications de sprint sera mis en œuvre, et le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a a lancé l’idée d’un bonus de points basé sur un Grand Chelem.

