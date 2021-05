James Labrie de Dream Theater chante “ Have A Cigar ” sur le nouvel album hommage aux Pink Floyd (vidéo)

L’un des personnages les plus emblématiques jamais créés dans la chanson – le directeur du disque smarmy et néfaste imaginé par Roger Waters pour FLOYD ROSEsingle de 1975 “Avoir un cigare”, qui a tristement demandé « Lequel est rose ? » – prend vie d’une toute nouvelle manière, grâce à la voix légendaire des superstars du prog metal THÉÂTRE DU RÊVE, James LaBrie, et une nouvelle vidéo concept spectaculaire du réalisateur primé Vicente Cordero de Films d’industrialisme. LaBriesuperbe interprétation de la chanson, tirée de l’album qui vient de sortir “Je souhaite toujours que vous soyez ici – Un hommage à Pink Floyd”, donne aux paroles un côté beaucoup plus sinistre que l’enregistrement original, tout comme le travail de guitare tranchant comme un rasoir Steve Stevens, qui contraste joliment avec la section rythmique décontractée composée de LES damnésde Gale du rat et IMAGE PUBLIQUE LTD.de Jah Wobble et un travail de clavier de très bon goût de LE BLUES MOODY‘ Patrick Moraz. Cette nouvelle version fantastique de la chanson a inspiré la toute première représentation dramatique de ce personnage, interprétée par un acteur chevronné. Noel Jason Scott pour Corderovidéo de , en tant qu’élégant Méphistophélès qui tente avec désinvolture un jeune musicien naïf dans un marché faustien malveillant qui lui accorde toutes les richesses et récompenses de la superstar du rock avant d’exiger un péage perfide.

LaBrieLa performance de “Je souhaite toujours que vous soyez ici”, mais il y a beaucoup plus d’où cela vient. L’album présente également des performances impressionnantes de toute une série de légendes du rock, du métal et de la pop telles que l’assistant du clavier. Rick Wakeman, VIOLET FONCÉ le batteur Ian Paice, récent Temple de la renommée du rock and roll intronisé Todd Rundgren, ex-QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate, dieu de la guitare Joe Satriani, DES MORTS-VIVANTS/ARGENT chanteur Baguette d’Argent, super génie de la Spacebass Bootsy Collins, et beaucoup plus. “Je souhaite toujours que vous soyez ici” est disponible sur les deux CD dans un magnifique digipack de luxe à six panneaux et un vinyle gatefold incroyablement magnifique dans une variété de couleurs.

Liste des pistes :

01. Shine On You Crazy Diamond (Parties 1-5)

Geoff Tate



Steve Hackett



Billy Sheehan



Mel Collins



Geoff Downes



Ian Paice

02. Bienvenue à la machine

Todd Rundgren



Rick Wakeman



Tony Levin

03. Avoir un cigare

James LaBrie



Steve Stevens



Patrick Moraz



Gale du rat



Jah Wobble

04. J’aimerais que tu sois ici

Rik Emmett



Joe Satriani



Edgar Froese



David Ellefson



Appice carmin

05. Shine On You Crazy Diamond (Parties 6-9)

Baguette d’Argent



Steve Hillage



Ian Paice



Bootsy Collins



