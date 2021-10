James Labrie de Dream Theater dit qu’il a refusé l’offre d’audition pour Iron Maiden

Dans une nouvelle interview avec The Metal Voice du Canada, THÉÂTRE DU RÊVE‘s James LaBrie on lui a demandé s’il avait déjà été question de lui essayer le poste de chanteur dans IRON MAIDEN lorsque Bruce Dickinson a quitté les légendes britanniques du heavy metal en 1993. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Oui, bien sûr. Absolument. Parce qu’à l’époque, on nous regardait pour être géré par IRON MAIDENla gestion de. Et donc, [MAIDEN‘s manager] Tige Smallwood, à l’époque, on jouait aux fléchettes, il m’a pris à part et m’a dit : « À quoi penses-tu… ?

« Vous devez vous en souvenir – j’étais dans une situation très bizarre », a-t-il poursuivi. « THÉÂTRE DU RÊVE, nous avions déjà enregistré [1992’s] « Images et mots », nous recherchions une direction, nous nous préparions à essayer d’organiser une tournée et de sortir. Et je me souviens qu’il m’a dit – il me prend à part, et le reste des gars dans THÉÂTRE DU RÊVE étaient là aussi, en train de jouer aux fléchettes, parce que nous le cherchions pour le management. Et il dit : ‘Je veux juste te lancer quelque chose.’ Et il avait aussi son assistant avec lui… Merck – à l’époque. Et ils se tenaient tous les deux là. Ils disaient, ‘Que penses-tu d’être le chanteur avec IRON MAIDEN?’ Et j’ai dit : ‘Quoi ? de quoi parle-t-on ici? Je suis confus. N’êtes-vous pas ici parce que vous pourriez commencer à gérer THÉÂTRE DU RÊVE? Ou êtes-vous ici pour que je devienne… ?’ Et j’avais déjà enregistré le [DREAM THEATER] album. Pouvez-vous imaginer à quel point c’était bizarre ?

LaBrie a dit: « Quoi qu’il en soit, alors j’ai juste dit: ‘Non. Pas question. Tu sais quoi? Je vais te dire les raisons pour lesquelles je ne vais pas faire ça.’ Et ils ont dit : « Qu’est-ce que c’est ? Et j’ai dit : ‘Un : THÉÂTRE DU RÊVE. C’est ça. Période.’ Et j’ai dit : ‘Mais si j’ai besoin d’aller plus loin avec ça, quand j’avais 22 ans, j’ai chanté pour un groupe appelé TRAPPE DE CONEY pour un an. Et j’ai marché [in as the replacement for] un autre chanteur [named] Carl Dixon,’ et j’ai dit, ‘et fondamentalement, ce que j’avais l’impression d’être un juke-box glorifié.’ Et j’ai dit: ‘Parce que je suis entré dans le groupe, j’ai pu chanter tout ça sans problème – pas de problème – mais il n’y a jamais eu ce ‘C’est moi’. Et c’est ce que j’ai créé. Il s’agissait de « Me regardez-vous pour qui et ce que je suis ? » Je ne pense pas. Et je pense que tu ne le feras jamais.

« Bruce et j’ai un respect mutuel les uns pour les autres. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Nous avons fait plusieurs spectacles. Je me souviens avoir fait le BBC montrer avec lui. Et il y avait ce respect mutuel entre nous deux. Et je me souviens juste d’avoir pensé, ‘Je ne vais pas sortir et chanter JEUNE FILLE tous les soirs – même si je pense que c’est un super groupe, et Bruce est un grand chanteur. Non, merci.’ J’ai besoin de créer quelque chose que je peux dire : « Non, c’est ce que j’ai créé depuis le début. » Et nous savons tous, d’accord, je n’étais pas le premier [DREAM THEATER] album, « Quand le rêve et le jour s’unissent ». »

James a ajouté : « Et [the offer to audition for MAIDEN] Est venu et est allé. Aussi vite qu’il a été demandé, il a été rejeté. Et ils ont dit: ‘Tout le respect. Comprenez-le totalement. Aucun problème.’ Boom. Et nous avons continué. »

Après Dickinson la gauche JEUNE FILLE, le travail est allé à BANDE-LOUP chanteur Blaze Bayley, un choix étrange étant donné que Flamberla voix chantée de est clairement un baryton contrairement à Brucegamme ténor/alto.

Bayley enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – les années 1995 « Le facteur X » années 1998 et « Virtuel XI » – avant Dickinson retourné au groupe. Les JEUNE FILLE albums Flamber est apparu sur vendu considérablement moins que les versions précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 « Tueurs ».

En octobre 2002, THÉÂTRE DU RÊVE effectué l’intégralité « Le nombre de la bête » album de IRON MAIDEN lors de son apparition à l’Astoria de Londres. Les poids lourds du rock progressif ont joué le matériel exactement comme sur l’album original, à l’exception de « Ganglande », qui a été fait dans un style jazz. THÉÂTRE DU RÊVE, qui mettent en scène un guitariste unique sous la forme du très talentueux Jean Petrucci, reproduit les parties de seconde guitare en faisant appel au claviériste Jordan Rudess jouez-les sur les touches, y compris les solos.

Après un entracte dans le set régulier, puis-THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy est monté sur scène vêtu d’un JEUNE FILLE chemise, après quoi le classique « Le nombre de la bête » l’intro parlée a commencé. « Le nombre de la bête » la pochette de l’album était projetée derrière le groupe, mais avec THÉÂTRE DU RÊVE dans le style de la IRON MAIDEN logo.