James Labrie de Dream Theater dit qu’il n’a aucune relation avec Mike Portnoy

THÉÂTRE DU RÊVE chanteur James LaBrie dit qu’il n’a pas parlé au batteur d’origine du groupe Mike Portnoy en plus d’une décennie.

Portnoy, qui a co-fondé THÉÂTRE DU RÊVE Il y a 36 ans, a brusquement quitté le groupe en septembre 2010 alors qu’il était en tournée avec AVENGED SEVENFOLD. Il a depuis été remplacé par Mike Mangini (ANNIHILATEUR, EXTRÊME, STEVE VAI).

LaBrie discuté de sa relation avec Portnoy dans une nouvelle interview avec Radio Forêt. Il a dit : « Je n’ai pas parlé à Mike, pour être tout à fait honnête, depuis qu’il a quitté le groupe. Donc je pense que ça dit à peu près tout. »

LaBrie avait auparavant apparemment fermé la porte à la possibilité d’un THÉÂTRE DU RÊVE retrouvailles avec Portnoy, disant au Chili Radio Futuro dans une interview d’août 2013 : « Cette possibilité, je ne la vois jamais arriver ; ça n’arrivera pas. Parce que, d’abord et avant tout, Mike Mangini est un membre à part entière du groupe maintenant, c’est un batteur phénoménal et il fait tout ce que nous pouvons souhaiter en tant que batteur dans un groupe. Il nous aide à réaliser exactement ce que nous voulons faire musicalement maintenant. Et il sera notre batteur jusqu’au jour où nous aurons fini de le faire, lorsque nous aurons terminé. Mike Portnoy était une grande partie de notre passé, mais je pense que c’est là que ça va rester. C’était un batteur du passé. Et dans la mesure où actuellement et dans le futur, il sera Mike Mangini, et nous sommes tous très attachés à cela. C’est un batteur incroyable, c’est un atout incroyable pour le groupe, et il réalise nos rêves les plus fous en ce qui concerne ce que nous faisons musicalement et ce que nous faisons avec chaque album. Donc c’est comme ça que ça se passe. »

Portnoy était un invité sur THÉÂTRE DU RÊVE guitariste Jean Petruccile deuxième album solo de, « Vitesse terminale », qui a été publié en août 2020 via Musique d’esprit sain/Le verger. L’effort a marqué la première fois Petrucci et Portnoy enregistrés ensemble depuis plus d’une décennie, ainsi que leur première fois à jouer ensemble depuis Portnoy défunt THÉÂTRE DU RÊVE. John plus tard abattu la spéculation parmi THÉÂTRE DU RÊVE fans que ce n’est qu’une question de temps avant Portnoy revient au groupe, disant à l’Espagne Marteau en métal: « Je pense que c’est vraiment important pour le bien de tout le monde – pour que les fans comprennent cela. Je pense que c’est important, par respect pour les deux batteurs – pour Mike Mangini et Mike Portnoy — qu’il n’y a pas de mal interprété : ‘Oh, ça veut dire autre chose.’ C’est [Portnoy] jouer sur mon album solo, ce qui est un moment très heureux pour moi… Je ne veux pas que les gens se fassent une mauvaise idée. Je ne veux pas créer de drame ou d’étrangeté, parce que tout est positif. J’ai fait un album solo – enfin, après 15 ans – et j’ai demandé à mon ami de jouer de la batterie dessus, avec qui je n’ai pas joué depuis 10 ans. C’est donc l’ambiance. »

Dans une interview de 2017 avec Rockhok, Portnoy a insisté sur le fait qu’il n’avait « pas envie de se réunir » avec THÉÂTRE DU RÊVE mais a dit qu’il retournerait dans son ancien groupe « pour les fans ». Il a expliqué: « La balle est dans leur camp, pour être honnête. Je n’ai pas envie de les retrouver; ce n’est pas nécessairement quelque chose que je cherche à faire ou que je veux faire. Je suis très content des quatre-vingt-sept groupes que j’ai actuellement, c’est quelque chose dont j’ai besoin. Mais je le ferais pour les fans, parce que je suis une personne très sentimentale et j’ai beaucoup de bons souvenirs de ces gars et de l’époque. Je suis un gars sentimental , donc je ne fermerais jamais la porte. Donc, vraiment, la balle est dans leur camp, honnêtement. [But] si tu me demandes les chances [of a reunion happening], je dirais, ne pariez pas là-dessus, car je connais aussi leur personnalité et je ne pense pas qu’ils soient du genre à regarder en arrière. »

Il y a quelques années, Portnoy Raconté Fort qu’il est parti THÉÂTRE DU RÊVE parce qu’il voulait élargir ses horizons musicaux. « [I didn’t] veux aller dans ma tombe et juste être le batteur de THÉÂTRE DU RÊVE« , a-t-il dit. « Je savais qu’il y avait bien plus à offrir. »

Depuis le départ en 2010 de Portnoy, Petrucci, avec le claviériste Jordan Rudess, a pris en charge une grande partie de la charge d’écriture de chansons pour THÉÂTRE DU RÊVE, y compris le controversé double album concept de 2016, « L’étonnant », 2019 « La distance dans le temps » et le dernier LP du groupe, « Une vue du haut du monde ».



