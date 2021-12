James Labrie de Dream Theater est « vraiment excité » à propos de son prochain album solo : « C’est sorti fantastique »

THÉÂTRE DU RÊVE chanteuse James LaBrie a parlé à Jackie entièrement en métalémission de radio diffusée à l’échelle nationale sur son prochain album solo « Belle Nuance De Gris », qui est dû le 20 mai 2022 via Musique InsideOut. Contrairement aux précédents LP « Éléments de persuasion » (2005), « Impulsion statique » (2010) et « Résonance impermanente » (2013), qui ont été écrites et enregistrées en collaboration avec LaBriepartenaire d’écriture de chansons depuis plus d’une douzaine d’années, Matt Guillory, le nouvel effort a été enregistré avec un musicien écossais Paul Logue, bassiste et membre fondateur du groupe multinational de métal mélodique LA MALÉDICTION D’ÉDEN.

Parlant de la façon dont la musique rock des années 1970 a influencé et inspiré son nouvel album solo, James dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je suis un énorme [LED] ZEPPELIN ventilateur. je suis un énorme [fan of] FLOYD ROSE et AÉROSMITH et VIOLET FONCÉ et tout ça. Ces groupes étaient si emblématiques dans les années 70. Donc beaucoup d’inspiration, quand je me suis assis avec Paul Logue, qui est l’autre musicien avec qui j’ai écrit l’album, et il vient d’Ecosse, j’ai dit, ‘Paul, je veux juste que nous réfléchissions davantage à…’ Si vous pensez à la fin acoustique de ZEPPELIN et leur approche organique de leurs chansons, c’était toujours beau, c’était toujours puissant, extrêmement mélodique, et ça atteignait juste en quelque sorte au plus profond de nous, ça résonnait au plus profond de chacun d’entre nous qui a écouté n’importe quel ZEPPELIN. C’était donc le catalyseur pour mettre les choses en mouvement. C’est devenu un ensemble complet. Je veux dire, j’ai des claviers, une batterie, une basse, une guitare rythmique, une guitare solo et ensuite moi-même je fais tout le chant. C’est donc un peu acoustique mais c’est aussi un ensemble complet. Donc, il a toujours le genre de son et d’orchestration du groupe complet. »

Concernant les thèmes lyriques couverts sur le LP, James mentionné: « ‘Belle nuance de gris’ a beaucoup à voir avec les paroles que j’ai écrites pour cet album. Et beaucoup de mes paroles traitent de la condition humaine et de toutes les dynamiques de la vie en soi que chacun d’entre nous expérimente et, dans une certaine mesure, il est courant pour la plupart d’entre nous de vivre les mêmes expériences. J’ai donc eu envie d’écrire beaucoup à ce sujet. C’est donc en quelque sorte ce qui a inspiré toute cette aventure. »

LaBrie a poursuivi en disant qu’il était « vraiment excité que tout le monde l’entende » « Belle Nuance De Gris ». « C’est sorti fantastique », a-t-il déclaré.

Il y a deux mois, James Raconté « Le podcast Everyman » comment sa collaboration avec logue s’est produit : « J’ai chanté sur l’un des [EDEN’S CURSE‘s] chansons de 2010 appelées « Pas de saint homme »; donc je suis invité là-dessus. Et j’ai vraiment aimé Paulest en train d’écrire. Tome, Paull’écriture de s était plus d’une époque classique — comme les années 70 ; cette approche rock classique. Et j’ai eu beaucoup d’idées dans ce sens.

« Paul et je me suis heurté l’un à l’autre – vous pensez que le destin n’est pas là avec vous ; putain de merde… Le lendemain de la fin du spectacle — THÉÂTRE DU RÊVE à Glasgow [on] 23 février [2020]. J’attends mon vol du 24 pour aller à Londres puis à Toronto, et Paul passe à côté de moi et il va, ‘James!’ Je me dis « Oh mon Dieu ! » Il dit : ‘Tu sais que j’étais au spectacle hier soir.’ Il a continué à essayer de m’envoyer un e-mail sur mon ancienne adresse e-mail. Et il dit : ‘Écoutez, faites-le moi savoir. Vous voulez vous réunir ? Tu veux écrire ?’ Et j’ai dit : ‘J’adorerais.’ À l’époque, j’ai dit: ‘Je ne sais pas. Il se passe des trucs bizarres. Vous entendez parler de ce virus ? » ‘Ouais. Ouais.’ [I said] « Nous devons aller en Asie, puis nous devons aller en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et tout ça. » J’ai dit: ‘Donc, nous n’aurons probablement pas terminé avant octobre, mais pourquoi ne commençons-nous pas à écrire alors? Ou pourquoi ne commençons-nous pas à jeter des idées en arrière entre-temps, et je peux même être sur la route et y travailler ? » Et il dit, ‘Super.’ Tout d’un coup, le monde se ferme. Alors on s’y est mis… C’était probablement… Tout s’est arrêté le 15 mars, je crois, et le 20 mars, lui et moi étions déjà en train d’échanger des idées. »

Élaborer le processus d’écriture de chansons pour « Belle Nuance De Gris », LaBrie a déclaré: « Nous avons commencé comme, nous avons dit: » Gardons-le vraiment brut et basé sur l’acoustique – ce sera le fondamental de cet album « , puis il s’est en quelque sorte transformé en un ensemble, donc [with] claviers… Marco Sfogli joue de la guitare solo sur toutes les pistes. Paul joue de toutes les guitares acoustiques rythmiques et de la basse. Puis [my son] Chance [LaBrie] fait de la batterie. Christian Pulkkinen est le claviériste, qui est un fantastique claviériste, pianiste. Toutes les paroles, sauf une, que j’ai écrites.

« C’était vraiment intéressant de voir comment tout cela s’est passé, si je lancerais [Paul] un riff ou je lui lancerais une idée de mélodie qui deviendrait un refrain à l’une des chansons ou des couplets », a-t-il poursuivi. « Et puis il me renvoyait ses idées musicalement. Et nous avons lentement mais sûrement tout mis en place. Nous avons eu tout le monde pleinement impliqué. Et c’est sorti fantastique. Le label en est vraiment ravi. Il a ce genre de ZEPPELIN-esque, mais les aspects modernes sont toujours là. Alors c’est super. »

« Résonance impermanente » est sorti en août 2013 via Musique InsideOut. Le suivi de « Impulsion statique » scie Guillory non seulement jouer le rôle principal dans la composition du matériel, mais aussi gérer tous les claviers et les choeurs. La programmation de l’album était intacte depuis l’enregistrement précédent, avec Marco Sfogli d’Italie à la guitare, Ray Riendeau (HALFORD, MACHINES D’AMOUR GRÂCE) à la basse et au batteur suédois Peter Wildoer (DARKANE, MAJESTUEUX), qui a été finaliste du THÉÂTRE DU RÊVE auditions de batterie. De plus, l’ancien TRAVAIL DU SOL guitariste Pierre Wicher est entré dans le giron pour contribuer à l’écriture de chansons et aux guitares de studio.

En 2014, LaBrie sorti un EP numérique, « Je ne romprai pas », passant par Musique InsideOut. Alors que la chanson titre d’ouverture était la version de l’album tirée du « Résonance impermanente » sortie, deux autres chansons n’étaient auparavant publiées que physiquement en tant que pistes bonus digipak, un morceau était une version de mixage alternative et deux autres chansons étaient des versions de démonstration spéciales, toutes auparavant uniquement publiées physiquement en tant que pistes bonus sur le digipak et l’édition japonaise pour le « Impulsion statique » album en 2010. Les trois derniers morceaux étaient des remix spéciaux dub step / electronica de « Impulsion statique » chansons, inédites. Les remixes ont été réalisés par des DJ américains Jason Miller, Mutrix et NeonGenesis. La pochette de l’EP a encore une fois été conçue par Gustavo Sazès de Abstrata.net (ENNEMI JURÉ, KAMELOT).