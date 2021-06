James Labrie de Dream Theater reprend “Kickstart My Heart” de Mötley Crüe avec Falset

THÉÂTRE DU RÊVE chanteur James LaBrie s’est associé à des rockeurs canadiens FAUX, qui compte dans ses rangs son fils, batteur Chance LaBrie, pour enregistrer une couverture boursouflée du MOTLEY CRUE classique “Relancer mon cœur”. Vous pouvez entendre la piste ci-dessous.

James a dit : “Pour couvrir MOTLEY CRUE‘s ‘Relancer mon cœur’ avec FAUX était à la fois génial et rappelait quand j’étais dans un groupe appelé CHOC BONBON de retour en 86. CHOC BONBON était un MOTLEY CRUE groupe de reprises et j’ai passé un temps fou à tourner avec ce groupe. Inutile de dire que lorsqu’on lui a demandé de s’impliquer et de chanter cette HÉTÉROCLITE classique avec FAUX, j’ai sauté sur l’occasion.

“Le CRÜE a toujours été pour moi ce groupe de rock brut, terre-à-terre et kick-ass que de nombreux artistes souhaiteraient pouvoir imiter et atteindre, mais de tels sommets ont été appréciés par très peu, et le CRÜE l’a fait et l’a joué comme aucun autre.

“J’espère que vous apprécierez tous cette couverture par FAUX et moi-même et faites-vous une énorme faveur et vérifiez FAUX‘s originaux. Ce groupe a tout pour plaire – une excellente structure, des riffs tueurs et des crochets indéniables. Ils sont une force musicale émergente indéniable avec laquelle il faut compter.

“Montez ce morceau au maximum et à bientôt en tournée.”

Ajoutée Chance: “Je me souviens quand j’étais enfant, j’admirais toujours mon père. Je pensais qu’être dans un groupe et voyager à travers le monde pour jouer des chansons était le travail le plus cool de tous les temps. Je le pense toujours. maintenant sortir une chanson ensemble… c’est absolument fou. Nous avons tous eu beaucoup de plaisir à travailler sur celle-ci. Nous espérons que vous apprécierez cet hommage au grand MOTLEY CRUE.”

FAUX a sorti son premier album, “Nous suivons ou montrons la voie”, en octobre 2020. Réalisé par Zach Copeland et mélangé par Nolly Getgood (PÉRIPHÉRIE, VILLE DE DEVIN), le LP combine des éléments de metalcore, de rock moderne, de djent et de prog mis en évidence par des pannes percutantes, des voix mélodiques montantes et des solos de guitare virtuoses pour une collection de matériel passionnant et mémorable.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).