James Lafferty de One Tree Hill retrouve Michael Trucco

Siri, joue « Je ne veux pas être » de Gavin dégraisse.

étoiles de One Tree Hill James Lafferty et Michel Trucco réunis le mercredi 29 décembre, partageant un aperçu de leur rencontre sur Instagram. Sur une photo, les deux ont posé devant un panneau qui a été édité pour dire « One Tree Hill ». Michael a légendé la photo : « Le signe semble légitime. C’est toujours une bonne journée quand je passe du temps à rattraper mon copain/neveu @jameslafferty. »

James a ensuite repartagé la photo sur son histoire Instagram, en plaisantant: « Juste traîner avec Oncle Cooper. »

Bien que les fans de One Tree Hill connaissent Michael comme le gentil frère de Deb Lee, les téléspectateurs de Netflix le connaissent sous le nom de Wade Scarborough de Midnight Mass. le Mike Flanagan La série n’est qu’un des nombreux rôles que la star a décrochés depuis son départ de Tree Hill en 2006.

Et tandis que Michael est passé à des choses plus importantes, il n’a jamais oublié ses racines, tout comme le reste de la distribution.