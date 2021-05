James Lomenzo: Comment j’ai décroché Megadeth Gig

Dans une récente interview avec le “Rien de choquant” podcast, bassiste acclamé James LoMenzo on lui a demandé comment il avait décroché le concert avec MEGADETH il y a une décennie et demie. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je viens de finir de jouer avec SOCIÉTÉ BLACK LABEL. Et j’étais en quelque sorte – comment puis-je dire cela délicatement? – guérison; J’étais assis à la maison en train de guérir. J’étais donc là dans mon jardin. Et le téléphone portable sonne, et c’est un de mes amis qui, à l’époque, travaillait pour Guitares ESP en tant que représentant. Et c’était juste un de mes amis, parce que je l’ai rencontré des années plus tôt; il représentait l’une des autres entreprises manufacturières avec lesquelles j’étais impliqué. Et il appelle et il va, ‘J.Lo, tu cherches un concert? Et j’ai dit: «Pas vraiment. Je prends en quelque sorte une minute ici. Et il dit: “ Eh bien, j’espère que vous pourrez refuser cela. ” Et j’ai dit: ‘Très bien. Qu’est-ce que vous avez?’ Et il dit: “C’est l’un des grands groupes de métal.” Et donc je suis assis là et je vais, ‘Eh bien, ce n’est pas METALLICA, parce qu’ils ont juste Robert Trujillo». «Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Alors je me suis dit: ‘Tu ne peux pas me le dire? Pourquoi est-ce que j’auditionne? Que suis-je en train de faire?’ Et il dit: ‘Regardez, juste ensemble vos trucs les plus lourds – comme des trucs rapides et lourds – et envoyez-les-moi, et je les enverrai. Et j’ai dit, ‘ça doit être MEGADETH, droite?’ Et il dit: «Je ne peux pas vous le dire. J’ai dit: ‘Très bien, alors tu veux que je rassemble mes trucs lourds et tu vas l’envoyer à Dave Mustaine, droite?’ Il dit: «Arrête». Je n’en avais pas beaucoup. Alors je lui ai donné quelques chansons que je trouvais plutôt bonnes. Et j’ai reçu un appel quelques jours [later], et c’était Dave au téléphone. Et il [said], «J’adorerais me réunir et vous rencontrer. Apportez votre basse et nous vous écouterons.

«Alors je suis allé y aller… C’était mon audition», se souvient-il. “C’était sur Sunset Plaza chez leur manager – à l’époque, Dave avait un gérant, et je ne me souviens plus de son nom. Il avait ce petit bureau à l’étage. Je pensais que j’allais à un lieu de répétition, alors j’ai apporté comme un boitier Marshall 4×12 et un gros ampli et un de mes Buse basses. Presque rien ne rentre dans la voiture – toutes ces grandes choses. Et un pédalier et tout ce truc que j’utilisais juste avec ÉTIQUETTE NOIRE. Et donc je monte dans l’ascenseur et je reçois tout ce truc là-dedans, et c’est ce tout petit bureau. Alors je roule les affaires et je m’installe dans un coin à côté d’un canapé. Et le canapé, il y avait juste assez de place pour le placer autour de la table basse, qui occupait 90% de la pièce. Et en promenades Dave avec Shawn et Glen Drover. Et donc je rencontre ces gars-là, et Dave était très aimable, tout comme Shawn et Glen, mais ils étaient très calmes. Je savais qu’ils venaient du Canada, mais j’avais rencontré d’autres Canadiens et ils n’étaient pas aussi tranquilles. J’ai été un peu déséquilibré; J’étais, comme, ‘Très bien, qu’est-ce que c’est? Je n’ai jamais eu à faire ça comme ça avant? Donc Dave commence à dire: “D’accord, alors j’ai écouté toute votre musique.” Et j’ai dit: «Super». J’ai dit: “Vous avez aimé?” Il dit: «J’ai tout écouté. Il dit: «Je pense que vous êtes un excellent bassiste. Alors asseyons-nous et parlons. Et nous avons parlé de quelques choses. Et puis il dit: “ Très bien, jouons quelques trucs. ” Et donc il n’a pas sorti de guitare. Il était juste, comme, ‘Très bien. Branchez votre basse. ‘ Et alors j’ai commencé à lui montrer ce que je savais. Et si je vous dis, les gars, j’en connais trois MEGADETH chansons – exactement ce que j’entendais dans les clubs. Comme ‘Dans mon heure la plus sombre’ ou alors «La paix se vend» ou alors “ Balles de transpiration ”, c’est probablement ça à ce moment-là, parce que je n’écoutais pas beaucoup de cette musique. Pendant tout ce temps, quand cela se passait, je tournais tout le temps, donc j’avais en quelque sorte ma collection de CD, et c’était tout; Je ne cherchais vraiment rien de nouveau. Alors j’ai joué «La paix se vend», et Dave n’a pas été impressionné. Il dit: ‘Ouais, ouais, c’est «La paix se vend»». Et puis j’ai joué quelque chose d’autre, et il dit: “ Ouais, c’est ça. ” Et il dit: “Jouez simplement le genre de truc que j’ai entendu sur votre CD.” Et donc j’ai mis une pédale wah-wah juste pour que ça sonne plus intéressant et je me suis juste coincé le cul et j’ai juste couru de haut en bas, et c’était tout. Et il dit: «C’est génial. D’accord. Bien. Nous allons commencer à répéter dans quelques semaines. Nous vous enverrons donc la setlist, «dont je ne savais pas qu’elle allait comporter près de 30 chansons, et certaines d’entre elles durent entre cinq et huit minutes par morceau… C’est là que je me suis retrouvé. Et c’est essentiellement ce qui s’est passé. C’était simplement une audition à froid. Et le premier concert s’est très bien passé, et le reste d’entre eux s’est très bien passé après ça, deux disques plus tard. “

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007 “United Abominations” et 2009 “Fin du jeu”. Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par le retour original MEGADETH bassiste David Ellefson.

En plus de MEGADETH, LoMenzo a joué avec Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et LION BLANC. Depuis huit ans, LoMenzo a joué avec le rocker emblématique John Fogerty.

Crédit photo: Yamaha