James Lomenzo “passe le meilleur moment” en jouant à nouveau avec Megadeth

MEGADETHle nouveau bassiste de tournée de James Lo Menzo dit qu’il “passe le meilleur moment” en jouant à nouveau avec le groupe.

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007’s “Abominations unies” et 2009 “Fin du jeu”. Il a été renvoyé du groupe en 2010 et remplacé par le retour d’origine MEGADETH bassiste David Ellefson.

En plus de MEGADETH, LoMenzo a joué avec Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et LION BLANC. Depuis huit ans, LoMenzo a joué avec le rockeur emblématique Jean Fogerty.

LoMenzo a joué son premier spectacle avec MEGADETH en près de 12 ans le mois dernier à Austin, au Texas. Le concert a eu lieu trois mois après Ellefsonle licenciement de MEGADETH après que des messages à caractère sexuel et des séquences vidéo explicites le concernant aient été publiés sur Twitter.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Melodic.net, comment cela a été pour lui de jouer avec MEGADETH au “La tournée métal de l’année” cet été après une si longue absence du groupe, James a déclaré: “Eh bien, je suis là-dedans depuis six semaines en ce moment, et je passe vraiment le meilleur moment. Dave‘s [Mustaine, MEGADETH leader] été vraiment accueillant et solidaire, et le groupe dans son ensemble est tout simplement fantastique. C’est une vraie centrale électrique. Poignard [Verbeuren, MEGADETH drummer] est un batteur de rêve pour ce type de musique, et Kiko‘s [Loureiro, MEGADETH guitarist] juste si musicalement profond. Davejoue aussi bien ou mieux que jamais et maintenant qu’il en fait partie Gibson guitares, son son est tellement plus percutant que je m’en souviens.”

En ce qui concerne la façon dont il a fini par retourner à MEGADETH, James mentionné: “DaveLa direction d’ a d’abord contacté pour voir si je serais disponible, ce que je n’étais vraiment pas, mais après un appel avec Dave, j’ai réalisé à quel point il est important pour MEGADETH et même pour moi ce serait. Le temps passait, alors je savais que ce serait une crise, mais avoir été ici une fois avant la courbe de réapprentissage était un peu moins raide. J’ai pris des dispositions avec le Fogerty camp, et ils ont eu la gentillesse de m’accorder une permission pour le faire. »

Moustaine n’a pas encore révélé qui jouait de la basse MEGADETHle nouvel album de après EllefsonLes morceaux de ‘s ont été retirés du LP après sa sortie du groupe.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, Moustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Début mai, Ellefson a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il avait « soigné » un fan mineur.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

