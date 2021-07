James Maddison claque les sceptiques de Harry Kane après la victoire de l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Ukraine

Le doublé de Harry Kane a inspiré l’Angleterre à une victoire complète sur l’Ukraine (Photo: .)

Un passionné James Maddison a visé les critiques de Harry Kane et a salué le capitaine anglais comme le “meilleur avant-centre du football mondial” après que l’équipe a battu l’Ukraine pour s’assurer une place en demi-finale de l’Euro 2020.

Kane a connu un démarrage lent au tournoi et des craintes entouraient la forme physique et l’état d’esprit de 27 ans au milieu d’intenses spéculations concernant son avenir à Tottenham.

Mais l’attaquant a depuis donné une réponse catégorique à ses sceptiques, marquant le deuxième but de l’Angleterre lors de leur défaite 2-0 contre l’Allemagne avant d’inspirer les Three Lions à une victoire 4-0 sur l’Ukraine avec un doublé au Stadio Olimpico de Rome hier soir.

Kane – le vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde 2018 – espère encore améliorer son bilan pour le tournoi mercredi soir lorsque l’Angleterre reviendra à Wembley pour affronter le Danemark, qui a battu la République tchèque en quart de finale respectif.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

La star de Leicester, Maddison, aurait sans aucun doute été déçue car des problèmes de forme physique et une concurrence féroce pour les places l’ont fait rater une place dans l’équipe de Gareth Southgate cet été.

Mais le milieu de terrain a clairement apprécié la campagne de l’Angleterre tout autant que le reste de la nation et s’est tourné vers Twitter pour défendre Kane à la suite de la dernière victoire de l’équipe.

“Harry Kane… meilleur avant-centre du football mondial pour moi”, a déclaré Maddison à ses 300 000 followers.

“Les gens ont essayé de parler parce qu’il n’a pas marqué pendant quelques matchs, mais revient à ce vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente.”

Harry Kaneâ??¦ meilleur avant-centre du football mondial pour moi. Les gens ont essayé de parler parce qu’il n’a pas marqué pour quelques matchs mais revient à ce vieil adage, la forme est temporaire mais la classe est permanente ð??¤?? – James Maddison (@Madders10) 3 juillet 2021

S’adressant aux médias peu après le coup de sifflet final, Kane a refusé de s’emporter malgré une autre performance exceptionnelle de l’Angleterre et a rapidement tourné son attention vers le “match difficile” de mercredi contre le Danemark.

«C’est avant tout une excellente équipe. Nous les avons affrontés deux fois en Ligue des Nations l’année dernière et nous n’avons pas gagné un match : un match nul et une défaite”, a déclaré l’attaquant des Spurs.

«Ils ont rebondi après un début difficile pour eux et ils ont pris de l’élan depuis.

«Mais nous devons essayer de nous concentrer sur nous-mêmes. C’est une demi-finale dans notre stade national et nous devons utiliser tous ces points positifs pour nous inquiéter.

Plus : Football



“Nous savons que ce sera un match difficile, nous devrons y participer à 100%, mais nous savons également que si nous réussissons et jouons comme nous le pouvons, nous aurons une excellente occasion de arriver à une finale.

“Nous nous concentrons entièrement sur cela et c’est ce que nous allons essayer de réaliser.”

PLUS : Timo Werner évalue les chances de l’Angleterre à l’Euro 2020 après sa victoire sur l’Ukraine

PLUS : “Il ressemble à un homme de montagne” – Rio Ferdinand salue Harry Maguire après la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Ukraine

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();