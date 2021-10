James Maddison de retour à son meilleur avec son premier but en huit mois faisant taire Brentford après la frappe étonnante de Youri Tielemans

James Maddison a marqué son premier but depuis février et a fait taire la foule alors que le milieu de terrain revenait à son meilleur niveau lors de la victoire 2-1 de Leicester sur Brentford.

Maddison a terminé 2020 en pleine forme, lié à un transfert à Arsenal ainsi qu’à une place dans l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020, mais les choses ne se sont pas bien passées depuis, jusqu’à aujourd’hui.

Maddison a clairement exprimé ses sentiments après un premier but en huit mois

L’international anglais faisait appel à la foule après une mauvaise forme

Leicester a pris l’avantage au début de la 14e minute lorsqu’un corner dégagé est tombé sur Youri Tielemans qui a fait ce qu’il fait le mieux, réalisant un autre effort sensationnel à longue distance.

Brentford était sous le choc d’un appel de hors-jeu précédent refusant à Ivan Toney le premier match, mais les Bees ont continué à surpasser les Foxes, obtenant finalement leur récompense en seconde période.

Mathias Jorgensen a mis Brentford à égalité avec un autre but arrêté lorsqu’il a tapé dans le coin de Mathias Jensen au-dessus de Kasper Schmeichel et dans le coin le plus éloigné du filet.

Jorgensen a encore une fois montré les compétences de Brentford, mais ce n’était pas suffisant

L’objectif s’est avéré être exactement le réveil dont l’équipe de Brendan Rodgers avait besoin, avec Kelechi Iheanacho brillamment lié à Patson Daka pour mettre la signature estivale à l’écart du piège du hors-jeu, où il s’est ensuite aligné de manière désintéressée sur Maddison pour un tapotement facile. dans.

Leicester a devancé Brentford dans le top quatre de la compétition, remportant trois matchs d’affilée pour la première fois cette saison.