James Maddison dit que Liverpool a un « meilleur joueur » dans ses rangs

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

James Maddison a déclaré que Mo Salah de Liverpool est son meilleur joueur de 2021 et quelqu’un qui produit des chiffres «absolument scandaleux», comme il l’a dit à Amazon Prime Sport.

Le meneur de jeu de Leicester City a affronté l’un des meilleurs joueurs du monde cette semaine lorsque son équipe a battu Liverpool 1-0 au King Power.

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

BridTV

7493

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

930141

930141

centre

13872

Les Foxes ont fait un assez bon travail en annulant sa menace et en l’empêchant de marquer, y compris Kasper Schmeichel en sauvant son penalty.

Ce fut une journée de repos rare pour Liverpool et le roi de la vitesse sur leur flanc droit, qui n’a pas réussi à marquer dans les matchs consécutifs maintenant.

Mais cela n’a pas été le cas au cours de l’année civile pour Salah, qui cette saison seulement, a 15 buts en 19 matches.

Néanmoins, c’est ce que Maddison avait à dire à propos du joueur de Liverpool lorsqu’on lui a demandé qui avait été le meilleur joueur de 2021.

« Je pense à Mohamed Salah », a déclaré Maddison. « Meilleur joueur. Ses chiffres sont absolument scandaleux.

« Juste des buts et des passes décisives. C’est constant. Implacable est le mot que j’utiliserais, donc je dirais probablement, Salah.

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Salah a produit un certain nombre de moments de classe mondiale pour son équipe de Liverpool cette saison et la même chose sera nécessaire ce dimanche.

L’équipe de Jurgen Klopp affronte Chelsea en Premier League et les deux équipes savent qu’une défaite pourrait bien mettre fin à leurs espoirs de titre.

Manchester City a huit points d’avance en tête et ils ont probablement regardé avec joie leurs rivaux perdre des points cette semaine.

Mais Salah voudra ajouter à son total de 15 buts et apporter la magie qu’il a démontrée lorsqu’il a marqué un but en solo scandaleux contre Manchester City plus tôt dans la campagne.

Dans d’autres nouvelles, Arsenal demandera la sortie du prêt de janvier pour la star adolescente qui n’a pas encore quitté le nord de Londres