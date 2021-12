James Maddison plaisante avec son coéquipier de Leicester City Luke Thomas pour arrêter de regarder ce que les gens ont dit à propos de sa performance contre Liverpool et Mohamed Salah

Luke Thomas n’oubliera peut-être jamais sa performance contre Mohamed Salah et James Maddison n’a pas tardé à le taquiner au lendemain de la victoire de Leicester contre Liverpool.

L’arrière gauche de 20 ans faisait partie d’une défense qui est devenue la troisième équipe de la ligue cette saison à empêcher l’attaquant de Liverpool de marquer alors que les Foxes ont remporté une victoire mémorable 1-0 sur l’équipe de Jurgen Klopp.

.

Thomas et ses coéquipiers ont gardé l’Egyptien silencieux pendant la majeure partie du match

Contre le joueur le plus informé de la ligue, le produit de l’académie de Leicester City Thomas a passé une superbe soirée empêchant Salah d’ajouter à ses 15 buts en 19 matchs de la saison.

« Arrête de vérifier ce que tout le monde dit à propos de ta performance contre Salah, mon frère », a crié Maddison à son heureux coéquipier dans une vidéo publiée sur Instagram.

Instagram : James Maddison

Le joueur de 20 ans ne faisait que s’occuper de ses affaires avant que son coéquipier ne l’interrompe

Instagram : James Maddison

Thomas n’a pas pu s’empêcher de rire au commentaire de Maddison

Instagram : James Maddison

Le produit de l’académie de Leicester se souviendra de ce jeu pour le reste de sa carrière

Thomas et Maddison ont tous deux joué leur rôle dans la victoire contre Liverpool

Même si ce fut une excellente soirée pour l’équipe de Brendan Rodgers, cela aurait pu se passer très différemment si l’attaquant de Liverpool avait trouvé le filet depuis le point de penalty et ses coéquipiers avaient converti certaines des autres occasions flagrantes.

En plus de célébrer le résultat à temps plein avec Thomas, Maddison a joué son rôle dans le penalty raté de Salah en semblant entrer dans sa tête avec certains des mots qu’il a prononcés.

Le joueur de 25 ans se tenait à côté du n ° 11 de Liverpool et les tentatives de jeux d’esprit semblaient jouer un rôle car le gardien Kasper Schmeichel a deviné correctement et a empêché Salah de marquer son 16e but en championnat de la saison.

Le rebond a également été manqué alors que Liverpool a succombé à sa deuxième défaite de la saison, les laissant à six points du leader Man City, qui pourrait porter cette avance à neuf avec une victoire contre Brentford.

Vous vous demandez ce que James Maddison a dit à Mo Salah avant son penalty ? 👀#PLonPrime #LEILIV pic.twitter.com/nvZtR5VWlV – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 28 décembre 2021