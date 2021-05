James Maddison surnommé “ le plus malchanceux ” de ne pas être inclus dans l’équipe d’Angleterre, mais Trevor Sinclair dit que le meneur de jeu de Leicester ne possède pas de “ physicalité ” pour le football international

La légende de Liverpool et de l’Angleterre, John Barnes, pense que James Maddison est le “ plus malchanceux ” de ne pas être inclus dans l’équipe de Gareth Southgate pour le championnat d’Europe.

Mardi, Southgate a nommé une équipe provisoire de 33 joueurs pour l’Euro 2020, qui devrait être ramenée à 26 la semaine prochaine.

Maddison est l’un des absents les plus notables de l’équipe d’Angleterre de Southgate

Le meneur de jeu de Leicester, Maddison, qui a impressionné avec huit buts et cinq passes décisives en 31 matchs de haut niveau et a aidé les Foxes à remporter la FA Cup ce trimestre, était l’un des absents les plus notables de l’équipe.

Barnes, qui a fait 79 apparitions pour les Trois Lions au cours d’un passage de 12 ans dans sa carrière, a non seulement qualifié Maddison de “ malchanceux ” de ne pas être sélectionné, mais a également déclaré qu’il aurait dû être un partant au tournoi.

“Pour moi, James Maddison a été le plus malchanceux en ce qui concerne les joueurs qui n’ont pas fait partie de l’équipe provisoire de 33 joueurs de l’Angleterre”, a-t-il déclaré à Betting Odds.

«Avant de sélectionner une équipe, vous devez décider de la façon dont vous voulez jouer et de la formation que vous allez jouer, puis choisir les joueurs dont vous avez besoin pour faciliter ces positions.

Maddison a remporté la FA Cup avec Leicester mais a raté une place à l’Euro 2020 dans une saison de hauts et de bas pour le milieu de terrain

«Je pense que nous allons jouer trois à l’avance, avec un au milieu et deux joueurs de chaque côté. Maintenant, si cela ne tenait qu’à moi, ce serait Raheem Sterling et Marcus Rashford sur les deux ailes et Harry Kane au centre.

«Vous avez maintenant besoin d’un joueur pour s’asseoir juste derrière Harry Kane et, pour moi, James Maddison est le numéro dix parfait pour jouer avec ces trois-là.

«Vous avez Jack Grealish qui est très bon sur le ballon et aime dribbler, puis vous avez Mason Mount qui pourrait également jouer dans ce milieu de terrain trois ainsi que Phil Foden, mais en termes de quelqu’un qui peut passer et créer pour Harry Kane, Marcus Rashford et Raheem Sterling alors j’aurais pensé que ce joueur devait être James Maddison et c’est pourquoi il est le joueur le plus malchanceux à ne pas avoir fait partie de l’équipe.

Cependant, le co-animateur de talkSPORT, Trevor Sinclair, n’était pas d’accord avec Barnes, insistant sur le fait que le joueur de 24 ans ne possède pas encore les traits physiques appropriés pour le football international.

talkSPORT

Sinclair a soutenu l’appel de Southgate à exclure Maddison de l’équipe

«Les dix premières minutes contre Tottenham au King Power [in Leicester’s final Premier League game of the season], il était brillant », a-t-il déclaré mercredi à l’animateur de talkSPORT, Jim White.

«Mais ensuite, il a été remplacé. C’est sa physicalité qui est le problème, pas sa capacité.

Leicester a finalement perdu ce match 4-2 en ratant le football de la Ligue des champions alors qu’il était dans les quatre premières places plus longtemps que toute autre équipe de haut vol cette saison – même le vainqueur Man City.

“Il se mettait dans les petites poches de l’espace, effectuait des demi-mandats et faisait tourner Leicester”, a ajouté Sinclair à propos de Maddison, qui a été critiqué pour son comportement après la défaite cruciale contre les Spurs le dernier jour.

«Mais il n’a pas pu le faire pendant un laps de temps prolongé.

«Je l’ai dit quand Arsenal jouait contre Villarreal. C’était Dani Ceballos. Il n’avait ni la mobilité ni le physique pour concourir au niveau élite.

«C’est pourquoi je pense que Maddison n’est pas dans l’équipe. Un manque de capacité à se déplacer sur le terrain. Sa performance hors de possession n’est pas assez bonne.

«Dans une équipe internationale, vous devez travailler dans et en dehors de la possession – et je ne pense pas qu’il ait encore cela dans son jeu.