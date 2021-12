James Maddison vole la vedette lors de la victoire 4-0 de Leicester sur Newcastle, qui a désespérément besoin d’un investissement en janvier pour éviter la relégation en Premier League

James Maddison est passé de l’embarras à l’envoûtant alors qu’il était impliqué dans les quatre buts de Leicester lors de leur victoire 4-0 sur Newcastle.

Le milieu de terrain est d’abord descendu extrêmement facilement pour remporter un penalty pour son équipe en première mi-temps, qui a été marqué avec insistance par Youri Tielemans.

Maddison était le centre d’attention au King Power

Mais ensuite, le joueur de 25 ans a réussi l’une des passes de la saison pour envoyer Harvey Barnes au but, qui l’a égalisé pour l’attaquant Patson Daka pour doubler son avance.

Maddison a de nouveau été impliqué pour le troisième, alors qu’il recevait le ballon à l’intérieur de la surface, avant de simplement le céder à Tielemans pour tirer dans son deuxième du match.

Et il a couronné un affichage étonnant avec un but à cinq minutes de la fin, envoyant le ballon devant Martin Dubravka dans le but de Newcastle.

Les Magpies manquaient de qualité dans le dernier tiers du match – quelque chose qu’ils espèrent rectifier dans la fenêtre de transfert de janvier après leur prise de contrôle saoudienne.

Magnifique but d’équipe du #LCFC 🔥 Une vision sublime de Maddison, et Barnes prépare généreusement Daka à doubler l’avance de Leicester ! Quelle fête aussi ! pic.twitter.com/VY6FgloPyH – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 décembre 2021

Le penalty de Tielemans était fantastique

Jonny Evans s’est blessé dans les cinq premières minutes du match, ajoutant aux problèmes de blessures de Leicester à l’arrière.

Cela signifiait que le milieu de terrain Wilfried Ndidi devait couvrir en défense centrale, avec des joueurs comme Wesley Fofana, Jannik Vestergaard et Daniel Amartey tous actuellement indisponibles pour la sélection.

L’ailier délicat Allan Saint-Maximin a causé des problèmes à l’équipe locale dès le départ, l’arrière droit Timothy Castagne ayant reçu une réservation anticipée après avoir fait tomber le Français.

Mais c’est l’habile milieu de terrain de Brendan Rodgers, Maddison, qui a aidé son équipe à prendre l’avantage, après avoir été renversé par Lascelles dans la surface de réparation juste avant la mi-temps.

Evans a dû être retiré avec ce qui semblait être une blessure musculaire

Il y a eu des affirmations selon lesquelles Maddison a plongé

L’ancien homme de Norwich a plongé à l’intérieur par la droite, avant de tomber théâtralement sur la jambe du capitaine des Magpies à l’intérieur de la boîte.

Peter Bankes a souligné l’endroit, malgré les affirmations des joueurs de Newcastle selon lesquelles Maddison était tombé trop facilement.

L’arbitre n’était pas d’accord, ce qui a laissé Tielemans tirer avec insistance dans le coin supérieur gauche pour donner l’avantage aux hôtes.

🎙️ « Ils ont eu une mauvaise semaine VAR et arbitres. » 🎙️ « Première opportunité, il se met en l’air, à l’abri des ennuis. Il l’a achetée. » Graeme Souness donne son avis sur l’incident de pénalité controversé impliquant Maddison et Lascelles… pic.twitter.com/wk9pIqFuvA – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 12 décembre 2021

Newcastle manquait de qualité à l’avenir, des joueurs comme Saint-Maximin, Joelinton et Callum Wilson n’ayant pas réussi à convertir les occasions au début de la seconde mi-temps.

Et cela est revenu les hanter, alors que Leicester prenait une avance de 2-0 juste avant l’heure de jeu.

Maddison a fait une passe insondable à son coéquipier Barnes, qui a déjoué le piège du hors-jeu pour frapper au but.

twitter : @garylineker

Gary Lineker a été impressionné par l’Anglais

L’ailier a ensuite généreusement remis le ballon à Daka, qui a placé le ballon dans un filet vide et a donné aux Foxes une avance de deux buts.

Newcastle a poussé pour revenir dans le match, alors que Saint-Maximin et Shelvey ont tous deux fait des efforts de l’extérieur de la surface, mais rien pour vraiment tester le gardien Kasper Schmeichel.

Et c’était presque une confusion défensive qui a conduit les visiteurs à retirer un but.

Castagne a complètement mal évalué sa passe en retour à Schmeichel, qui a dû désespérément rattraper son retard et l’effacer de la ligne.

Tielemans a marqué son deuxième du match avec dix minutes à jouer, alors que l’attaque de Leicester a bien travaillé le ballon avant que Maddison ne le mette sur une plaque pour que le Belge tire dans le toit du filet.

Mais l’équipe de Rodgers n’avait pas fini là-bas, car Maddison a joué un une-deux avec Daka, avant de tirer dans le coin le plus éloigné et de poursuivre sa belle forme de buteur.

C’était une mauvaise performance de l’équipe d’Eddie Howe

Le joueur de 25 ans a été remplacé par le jeune Kasey McAteer – qui a fait ses débuts en Premier League – sous une ovation debout.

Ce n’était que la deuxième feuille blanche de Leicester de la saison, les trois points les faisant passer à la huitième place.

Newcastle, en revanche, reste deuxième du classement.

