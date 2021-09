James McAvoy ne reviendra pas en tant que Charles Xavier dans le MCU – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les rumeurs indiquent que Charles Xavier apparaîtra dans ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; cependant, ce ne serait pas la version de James McAvoy.

Dans une interview pour Collider, James McAvoy a noté que son temps au sein des X-Men était terminé, du moins pour le moment.

L’acteur a souligné qu’il n’avait pas l’intention de revenir en tant que Xavier dans un prochain film, ce qui signifie qu’il ne serait pas dans les plans du MCU.

Alors qu’il accepterait de jouer à nouveau le télépathe, James McAvoy note que si l’occasion n’est jamais donnée, il serait satisfait de ce qu’il a fait.

La dernière fois que nous avons vu James McAvoy dans le rôle de Charles Xavier, c’était dans l’échec de “X-Men: Dark Phoenix”, où il a finalement été vu retiré aux côtés de Magneto.

Cela aurait fermé le cycle de James McAvoy à la fois dans les films X-Men et dans son rôle de Charles Xavier.

Avec les X-Men de retour dans Marvel, ce n’est qu’une question de temps pour voir Charles Xavier dans le MCU; cependant, cela pourrait être une autre version de celles déjà vues.

Comme nous l’avons mentionné, une rumeur indique que Charles Xavier sera dans ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ face à la sorcière écarlate.

En annonçant à James McAvoy qu’il ne reviendra pas dans les X-Men, beaucoup pensent que ce “Xavier” ne serait autre que Patrick Stewart, qui jouait à l’origine le rôle.

Ceci en tenant compte du fait que le film Strange réunirait tous les univers Marvel au cinéma, y ​​compris celui des X-Men de Fox.

Cependant, comme James McAvoy, Patrick Stewart n’a rien dit sur un retour au rôle du télépathe ultime.

Il ne reste plus qu’à espérer que Disney donne plus de détails ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, et ce qui arrivera bientôt aux X-Men.