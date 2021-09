James McAvoy sur l’improvisation de son rôle de mon fils et de ses matériaux sombres Saison 3 ⋆ .

De temps en temps, vous voyez un film qui semble ne pas fonctionner sur papier mais qui le fait absolument. Réalisateur Christian Carion Mon fils est le dernier exemple. Les stars de cinéma James mcavoy comme un père qui retrouve son ex-femme (Claire Foy) pour essayer de trouver des réponses après la disparition de leur fils de sept ans dans un camping des Highlands d’Écosse. Mais ce qui rend My Son si unique, c’est que McAvoy n’a pas reçu de script et a dû réagir et improviser à chaque instant au fur et à mesure qu’il se produisait. De toute évidence, le réalisateur Christian Carion savait où cela allait, tout comme les acteurs et l’équipe, mais lorsque vous regardez McAvoy poser des questions, rien n’est scénarisé. Bien que cela aurait facilement pu entraîner un désastre pour un film, My Son fonctionne absolument et vous ne sauriez jamais que tout ce qui se passe n’a pas été scénarisé à l’avance.

Le film étant maintenant diffusé gratuitement sur Peacock, j’ai récemment parlé à James McAvoy de la réalisation de cette production inhabituelle. Au cours de l’interview, il a expliqué pourquoi il avait accepté de faire le film même lorsque ses agents étaient nerveux, combien d’informations il avait reçu avant le début du tournage, ce qui se passerait s’il prenait la mauvaise décision, combien de prises et de scènes devaient être refaites en raison à un problème de mise au point ou au fait qu’il fasse le mauvais choix, les défis d’essayer d’improviser un combat, le grand 3ème acte, comment il s’est préparé pour le film alors qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il ferait, et plus encore. De plus, nous avons parlé du film précédent que quelqu’un devrait regarder s’il n’avait jamais vu son travail auparavant, pourquoi il est enthousiasmé par l’adaptation de Denis Villeneuve de Dune, le statut de Ses matériaux sombres Saison 3, et comment il s’est préparé à jouer quelqu’un avec un trouble de la personnalité multiple dans les deux Diviser et Un verre.

James mcavoy

Si quelqu’un n’a jamais rien vu de ce qu’il a fait, que voudrait-il qu’il regarde ? Depuis qu’il a joué dans Children of Dune il y a de nombreuses années, à quel point est-il excité pour le nouveau film de Dune ? Quand a-t-il eu l’impression d’avoir réussi en tant qu’acteur pour pouvoir payer un loyer simplement en agissant ? Comment son rôle dans My Son a été complètement improvisé. Ce qu’on lui a donné le premier jour du tournage et comment il n’avait aucune idée de ce qui allait se passer. Quelle chance qu’il n’ait pas vu le film original ni même la bande-annonce. Pourquoi il a accepté de faire le film sans rien savoir. Comment il a été séparé des acteurs et de l’équipe pour que personne ne lui dise rien. Combien de plans ont dû être refaits à cause d’un problème de mise au point ? Que se passerait-il s’il prenait la mauvaise décision quant à l’orientation de l’histoire ? Les défis d’essayer d’improviser un combat et de faire des cascades sans que l’autre personne sache que vous vouliez donner un coup de poing. Beaucoup d’action se passe dans le 3ème acte. Combien a été improvisé ? Combien de prises ont dû être refaites car le réalisateur avait besoin de lui pour faire autre chose ? Comment s’est-il préparé pour un personnage et un tournage alors qu’il n’avait aucune idée de la destination ? Quel est le statut de la saison 3 de His Dark Materials ? Comment s’est-il préparé pour Split and Glass ?

James McAvoy et Sharon Horgan sur “Ensemble”, le scénario fantastique de Dennis Kelly, et le tournage dure 13 minutes

Ils révèlent également comment ils se sont habitués à regarder la caméra.

