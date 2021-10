James Michael Tyler décédé: Gunther de Friends est décédé au milieu d’une bataille contre le cancer

James Michael Tyler est décédé des suites d’une bataille contre le cancer de la prostate (Photo : Rex/.)

James Michael Tyler de Friends est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’une bataille contre le cancer.

L’acteur, surtout connu pour avoir joué Gunther, le manager de Central Perk, dans la sitcom à succès, est décédé paisiblement dans son sommeil dimanche matin après avoir lutté contre un cancer de la prostate de stade quatre.

La famille de Tyler a confirmé la nouvelle dans un communiqué, qui disait: « Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième » Ami « ), de la série à succès Friends, mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer, et mari aimant.

«Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous l’avez rencontré une fois, vous vous êtes fait un ami pour la vie.

Tyler a reçu un premier diagnostic de cancer en 2018, mais a gardé son diagnostic confidentiel pendant trois ans.

En juin, Tyler a partagé sur Today Show que le cancer s’était propagé à ses os.

Il était surtout connu pour avoir joué Gunther dans la sitcom Friends (Photo: NBC)

S’adressant à Craig Melvin, il a expliqué: «On m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé, qui s’était propagé à mes os.

«Je suis confronté à ce diagnostic depuis presque trois ans… C’est le stade 4 (maintenant). Cancer de stade avancé. Donc finalement, vous savez, ça va probablement m’avoir.

Tyler a joué dans la sitcom à succès aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et Matthew Perry pendant 10 ans.

Son personnage Gunther a eu le béguin pour Rachel Green d’Aniston tout au long de la série, qui s’est déroulée de 1994 à 2004.

Tyler n’a pas pu assister à la récente réunion spéciale sur HBO Max en raison de sa bataille pour la santé en cours.

Confirmant que le casting était déjà au courant de sa maladie, il a déclaré: « Je voulais en faire partie, et au départ, j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités .

«C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement, parce que je ne voulais pas y mettre un frein, vous savez? … Je ne voulais pas me dire : « Oh, et au fait, Gunther a un cancer. »

Plus : Amis (émission télévisée)



Le cancer de la prostate est l’un des types de cancer les plus courants. La prostate est une petite glande en forme de noix chez les mâles qui produit le liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();