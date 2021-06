James Michael Tyler, Gunther dans “Friends”, souffre d’un cancer de la prostate

L’acteur de “Friends” parle de son combat contre le cancer 1:39

. – La star insoupçonnée de “Friends” James Michael Tyler a annoncé qu’il luttait contre un cancer de la prostate de stade 4.

L’acteur de 59 ans, connu pour avoir joué Gunther, le manager de Central Perk et fan de Rachel, dans la sitcom à succès des années 90 pendant 10 saisons, a évoqué son diagnostic lors d’une apparition dans l’émission Today Show de NBC lundi. .

L’acteur James Michael Tyler (@slate_michael) a joué Gunther dans “Friends” pendant 10 ans, mais il n’a pas pu assister à la récente réunion des acteurs en personne parce qu’il était aux prises avec un grave problème de santé. Maintenant, il partage pour la première fois son actualité avec @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 21 juin 2021

“En septembre 2018, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé, qui s’était propagé aux os”, a déclaré Craig Melvin au présentateur.

Selon Tyler, les médecins ont découvert son cancer lors d’un examen physique de routine alors qu’il avait 56 ans. Il a été traité par hormonothérapie.

Le mois dernier, Tyler a fait une apparition via Zoom sur le spécial “Friends: The Reunion”.

Dans l’émission spéciale, diffusée sur HBO Max, les acteurs principaux – Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et Matthew Perry – ont passé en revue certains des plus grands moments de la série et ont discuté de leurs souvenirs.

Lorsqu’on lui a demandé si le casting de “Friends” était déjà au courant de sa maladie, Tyler a déclaré que les producteurs de la série le savaient “depuis longtemps” et que Schwimmer l’avait contacté sur Instagram.

Comment savoir si j’ai un cancer de la prostate ? 1:09

Selon la Mayo Clinic, le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus courants et la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes aux États-Unis. Alors que certains types de cancer de la prostate se développent lentement et peuvent nécessiter peu ou pas de traitement, d’autres sont agressifs et peuvent se propager rapidement.

Tyler dit que sa maladie a commencé à « muter » pendant la pandémie de coronavirus, provoquant des tumeurs dans toute sa colonne vertébrale. Il ne peut plus marcher.

« Bien sûr, c’est le stade 4. Cancer au stade avancé. Donc à la fin, vous savez, cela me mettra probablement fin », a-t-il déclaré.

Combattant ses larmes, il a déclaré qu’un dépistage précoce était essentiel et qu’il regrettait de ne pas avoir écouté sa “merveilleuse épouse”.

Tyler a exhorté les téléspectateurs à “demander à leur médecin un test PSA (antigène spécifique de la prostate)” la prochaine fois qu’ils se rendraient à un examen ou à un contrôle, ajoutant que “détecté tôt (est) traitable à 99%”.

CNN a contacté les représentants de Tyler pour de plus amples commentaires.