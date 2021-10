James Michael Tyler, Gunther de « Friends », décédé à 59 ans d’un cancer

James Michael Tyler – célèbre pour avoir joué Gunther dans « Friends » – est décédé.

Le représentant de l’acteur a déclaré à TMZ … JMT est décédé paisiblement dimanche matin à son domicile de LA – ceci après avoir lutté contre un cancer de la prostate de stade 4.

Sa famille dit… « Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième « Ami »), de la série à succès « Friends », mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant. «

Ils ajoutent: « Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous le rencontriez une fois, vous vous faisiez un ami pour la vie. »

Jacques d’abord a révélé son diagnostic de cancer plus tôt cette année – ce qui a stupéfié les fans, car il venait d’apparaître dans l’émission spéciale de la réunion et n’en faisait aucune mention. Il a ensuite expliqué pourquoi il n’avait pas rendu public à ce moment-là – disant qu’il ne voulait pas être déprimant pour ce moment spécial.

Il a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer en 2018, et l’a gardé privé pendant 3 ans.

James a joué dans plusieurs grands spectacles au cours de sa carrière, notamment « Sabrina the Teenage Witch », « Scrubs », « Modern Music », « Just Shoot Me! » et d’autres … mais sa plus grande gloire est la sitcom de longue date, où il a joué un ouvrier au café Central Perk.

Il a joué dans 150 épisodes de « Friends » au cours de ses 10 ans d’existence… et est absolument apprécié des fans. James laisse dans le deuil sa femme, Jennifer Carno.

James Michael Tyler avait 59 ans.

DÉCHIRURE