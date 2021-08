James Middelton: les fans de Royal jaillissent de photos de vacances avec leurs compagnons canins | Royale | Nouvelles

Le frère cadet de la duchesse de Cambridge, James Middleton, a donné aux fans un aperçu des vacances avec ses chiens dans une publication sur le compte Instagram de son entreprise. L’homme de 34 ans a pris sa quintuple d’épagneuls – Ella, Zulu, Inka, Luna et Nala – aux côtés de son golden retriever Mabel lors de vacances pleines d’action.

Les chiens peuvent être vus en randonnée et même à bord d’un petit bateau.

Sous les photos de ses toutous, James a écrit : “La PIRE chose quand on part en vacances, c’est de laisser les chiens derrière…

“Alors mon prochain blog pourrait vous intéresser car il s’agit d’amener vos chiens avec vous !!!”

Le message de M. Middleton a suscité des réponses de la part de nombreux utilisateurs sur le site de médias sociaux.

L’un d’eux a dit : « Magnifique. Vous avez une façon incroyable avec vos chiens ! »

Un autre a écrit : “Nous aussi nous nous sommes adaptés pour que toute la famille se réunisse le plus possible (sauf si ce n’est pas juste avec le chien) ou alors ce n’est pas agréable et souvent plus cher !”

De nombreux autres utilisateurs semblaient avoir trouvé suffisamment de place pour emmener leur chien lors de leurs voyages.

Un utilisateur d’Instagram a déclaré: “Je ne vais plus nulle part sans mon chien, des vacances, une excursion d’une journée, etc.”

D’autres utilisateurs ont également détaillé leurs difficultés à s’éloigner de leurs chiens pendant les vacances.

“En plus de voler, car les voyages aériens commerciaux ici aux États-Unis ont réprimé cela, à moins que les chiots ne soient des animaux d’assistance certifiés”, a-t-elle affirmé.

Un utilisateur irlandais a ajouté: “Nous allons à Galway en Irlande et les emmenons avec nous comme sa plage tout autour, mais nous ne pouvions amener notre plus vieux plus calme cette année et Amber (Mme Anxiety) est restée avec nos voisins.

« Quel accueil nous a été réservé en rentrant à la maison !

« Elle pensait probablement que nous l’avions quittée pour toujours.