James Middleton a Aladdin coincé dans sa tête alors qu’il partage un vélo de chien «tapis magique» | Royale | Nouvelles

in

Le frère cadet de Kate Middleton, 34 ans, a, de son propre aveu, été entouré de chiens toute sa vie. Il est l’heureux propriétaire de cinq épagneuls et d’un golden retriever de quatre ans. James a maintenant décidé de créer un nouveau blog qui regorgera de conseils d’entraînement utiles pour les chiens.

Pour annoncer son lancement, il a posté une vidéo sur le compte Instagram de son entreprise de nourriture pour chiens Ella & Co.

On peut voir l’entrepreneur emmener ses amis à fourrure bien-aimés faire un tour sur son vélo pour chien fait sur mesure.

Le vélo cargo Babboe est équipé d’une rampe et d’une porte pour que même les chiens plus âgés, comme son cocker de 13 ans Ella, puissent s’amuser.

À juste titre, le premier sujet abordé par James dans son blog est le vélo avec vos chiens.

Il recommande des façons d’aider les chiens à s’habituer à un vélo, ainsi que des conseils sur la façon de profiter du vélo avec un animal de compagnie.

Alors qu’il faisait du vélo avec ses chiens, James a admis qu’il ne pouvait s’empêcher de se souvenir d’une chanson en particulier.

Il a écrit : “La chanson qui me passe par la tête pendant que je pédale est ‘A Whole New World’ d’Aladdin.

“C’est comme si les chiens faisaient leur propre tour de tapis magique.

LIRE LA SUITE: La bague de fiançailles de Pippa a un lien royal

Expliquant ce qui s’est passé ensuite, James a écrit: “Plutôt embarrassé, je suis allé m’excuser et ramener Ella.

“Mais Alizée a pensé que j’étais le serveur et lui a commandé un verre tout en continuant de caresser Ella, qui à ce moment-là était sur le dos en train de laper l’attention.

“Je ne savais pas, mais je venais de rencontrer ma future femme, tout cela grâce à Ella.”