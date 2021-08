James Middleton donne un aperçu des vacances avec ses chiens dans un nouveau post Instagram | Royale | Nouvelles

Le frère de la duchesse de Cambridge a six chiens – les épagneuls Ella, Zulu, Inka, Luna et Nala et le golden retriever Mabel. Et James a donné un aperçu de ses vacances avec ses animaux de compagnie dans son dernier post Instagram.

L’entrepreneur a partagé une série de clichés sur la page Instagram de son entreprise de nourriture pour chiens Ella & Co.

Les photos montrent James profitant de diverses vacances avec ses chiens.

Sur la première photo, ses chiens bien élevés posent sur une montagne.

La seconde montre l’un des toutous de James portant un gilet de sauvetage sur un bateau.

Dans la troisième image, James tient une canne alors qu’il se tient avec trois de ses animaux de compagnie sur une colline.

Dans la légende, l’homme d’affaires a déclaré que la “pire chose” à propos de partir était de se séparer de vos animaux de compagnie, il avait donc écrit un blog sur les emmener en vacances avec vous.

James a déclaré: “La pire chose à propos de partir en vacances, c’est de laisser les chiens derrière…

“Alors mon prochain blog pourrait vous intéresser car il s’agit d’amener vos chiens avec vous !!!

Un autre a écrit : « Je suis d’accord James ! Je déteste l’idée de quitter mon garçon !

Un troisième a ajouté : « Voilà des vacances fantastiques ! en excellente compagnie !

Un autre a commenté: “Nous amenons notre épagneul cavalier King Charles de 12 ans, Beatrice Georgianna avec nous à la plage dans deux semaines, et nous sommes tellement excités! C’est une grande voyageuse!”

Un cinquième a déclaré : « Excellent message ; particulièrement encourageant pour tous les propriétaires de chiens.

“Très belles photos de vos vacances avec vos chiens.

“J’aime le plus la photo où tu étais en short rose ! J’adore le nouveau blog !”

James, qui a récemment acheté une maison avec sa fiancée Alizée Thevenet, montre régulièrement sa meute de six chiens sur Instagram.

Le frère de Kate a déjà expliqué comment ses chiens l’avaient aidé dans sa lutte contre la dépression.