James Middleton rompt l’absence des médias sociaux après une « désintoxication sociale » – « Nous sommes de retour! » | Royale | Nouvelles

Le frère de Kate Middleton a pris la pose avec son cocker, très probablement Ella, mercredi, mettant fin à sa « désintoxication sociale non intentionnelle ». La publication soudaine sur Instagram intervient quelques semaines seulement après qu’il se soit marié avec Alizée Thevenet le 12 septembre.

Le message disait: « J’ai été tellement plongé dans l’embrassement et le plaisir des premiers mois avec ma nouvelle femme que j’ai réalisé que j’avais involontairement suivi une cure de désintoxication sociale… ce qui, je suppose, n’est pas une mauvaise chose… », a-t-il légendé le se casser.

« MAIS nous sommes de retour – j’espère que cela ne vous dérange pas. »

Il a poursuivi: « Je recommande fortement de faire une cure de désintoxication des médias sociaux de temps en temps – en fait, je crois que le dicton est de se déconnecter pour se reconnecter.

« Au cours des derniers mois, beaucoup d’entre vous m’ont tendu la main… et merci de m’avoir consulté, cela signifie beaucoup. »

Les fans du frère de la duchesse ont félicité James pour avoir pris sa pause sur les réseaux sociaux.

Un compte, utilisant la poignée ketcheel, a commenté : « Bien pour vous !!! famille à quatre pattes, de retour. »

« Je suis heureux pour vous que vous ayez pu profiter du temps avec votre femme, mais je suis également heureux que vous soyez de retour », a ajouté royalfamily2018.

Un troisième utilisateur, maureentarek, a déclaré: « Je dois aussi prendre #socialdetox! Bienvenue baaaaack! »

M. Middleton, un amoureux des chiens connu, a révélé à Hello que ses chiens Ella et Mabel étaient les « filles aux fleurs » du couple et ont accueilli les invités au mariage.

Il a déclaré: « C’était merveilleux de célébrer enfin avec sa famille et ses amis malgré les défis d’une pandémie mondiale, mais nous étions détendus et savions que le jour viendrait éventuellement. »

Il a posté une photo du couple rayonnant avec un de leurs chiens photobombant en arrière-plan.

En septembre, James a écrit sur Instagram : « Mr & Mrs Middleton.

« Hier j’ai épousé l’amour de ma vie entouré de ma famille, d’amis et bien sûr de quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas.

« Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux. »

James a lancé Ella & Co, une entreprise de vente d’aliments pour chiens par correspondance qui propose des aliments pour chiens lyophilisés, crus et biologiques, en mai de l’année dernière.

Son épouse Alizée est analyste financière et a grandi en Allemagne, en Indonésie, au Chili, en France, en Belgique et en Angleterre.

