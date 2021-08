James Middleton s’ouvre sur «l’un des types d’amour les plus puissants» dans un nouveau post doux | Royale | Nouvelles

Le frère de la duchesse de Cambridge a six chiens – les épagneuls Ella, Zulu, Inka, Luna et Nala et le golden retriever Mabel. Et James est allé sur Instagram pour marquer la Journée internationale des chiens dans un joli post.

L’homme d’affaires a partagé une douce séquence de lui-même allongé sur l’herbe entouré de ses chiens.

Il a déclaré: “L’amour d’un chien est l’un des types d’amour les plus puissants qui existe … Joyeuse Journée internationale des chiens #nationaldogday.”

La publication a suscité une série de commentaires d’autres utilisateurs d’Instagram.

L’un d’eux a écrit : « Bel amour inconditionnel.

Dans un article sur la page Instagram d’Ella & Co plus tôt cette semaine, James a révélé un aperçu de ses vacances avec ses chiens.

L’entrepreneur a partagé une série de clichés de lui-même profitant de divers voyages avec ses animaux de compagnie.

Dans la légende, il a dit que la “pire chose” à propos de partir était de se séparer de vos animaux de compagnie, il avait donc écrit un blog sur les emmener en vacances avec vous.

James a déclaré: “La pire chose à propos de partir en vacances, c’est de laisser les chiens derrière…

“Alors mon prochain blog pourrait vous intéresser car il s’agit d’amener vos chiens avec vous !!!

“Que vous partiez en vacances de glamping, que vous vous dirigiez vers la côte ou que vous campiez dans la nature, mon nouveau blog devrait contenir toutes les informations dont vous avez besoin pour assurer des vacances sûres, amusantes et agréables avec votre ou vos chiens.”