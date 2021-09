James Milner a surpassé Mohamed Salah ce week-end et, comme Cristiano Ronaldo à Manchester United, montre qu’il a encore beaucoup à donner pour Liverpool

Cristiano Ronaldo prouve que l’âge n’est vraiment qu’un chiffre avec le fantastique début de vie qu’il a pris à Manchester United.

Il n’est pourtant pas le seul. James Milner, 35 ans, a également très bien représenté les anciens de la Premier League ce week-end.

Milner affrontait directement Wilfried Zaha mais a réussi le test avec brio

Milner est toujours inestimable pour Liverpool

Milner était une inclusion surprise dans la formation de départ de Liverpool contre Crystal Palace – le milieu de terrain remplaçant le malade Trent Alexander-Arnold.

Non seulement il jouait hors de position à l’arrière droit, mais Milner était chargé de marquer le joueur le plus dangereux de Palace ; Wilfried Zaha.

Zaha se serait léché les lèvres à l’idée de se battre avec un pro vieillissant, mais ce sont Milner et ses coéquipiers de Liverpool qui ont bien mangé samedi alors qu’ils ont remporté une victoire 3-0.

Milner a annulé très efficacement la menace offensive de Zaha, mais a été brillant dans à peu près tous les autres aspects de son jeu, comme le montrent ses superbes statistiques du match.

Milner a attaqué James McArthur pendant le match

On peut dire que l’homme de Liverpool est arrivé en tête

Statistiques de James Milner contre Crystal Palace

Touches (113) – Classement du match : 1er

Passes (69) – Classement du match : 1er

Passes dans la moitié adverse (40) – Classement du match : 1er

Croix (13) – Classement du match : 1er

Tacles : (4) – Rang du match : 1er

Distance parcourue (10,93 km) – Classement du match : 1er

Sprints (19) – Classement du match : 1er

Ce n’est pas du tout un mauvais effort pour Milner, qui a déclaré qu’il n’avait découvert qu’il commençait que trois heures avant le coup d’envoi.

Mais la performance était Milner en un mot. Il a construit sa carrière en étant un joueur qui affiche rarement un résultat inférieur à 7/10.

Il n’a commencé que 11 matches de Premier League la saison dernière, une surprise compte tenu du nombre de blessures subies par Liverpool, mais est une figure clé du vestiaire même s’il ne joue pas tout le temps.

Il a été révélé dans le film At the End of the Storm, qui documente la route de Liverpool vers la gloire de la Premier League en 2019/20, que Milner fait partie de l’équipe de direction de l’équipe avec le capitaine Jordan Henderson et Virgil van Dijk.

Besoin d’un travail? Milly c’est toi l’homme

La prochaine étape pour les Reds est un match nul de la Coupe Carabao à Norwich, en direct sur talkSPORT, avec Jurgen Klopp prêt à apporter de nombreux changements avec la Premier League et la Ligue des champions toujours une priorité pour lui.

Les jeunes gars de Liverpool ont l’occasion de montrer au patron ce qu’ils peuvent faire, mais Milner est souvent l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe en Coupe de la Ligue.

Son professionnalisme de modèle et ses solides performances font de lui l’homme idéal pour montrer la voie aux jeunes garçons à Carrow Road et tout au long de leur carrière.

