James Milner affiche un temps de course incroyable pendant la pré-saison de Liverpool alors que la forme physique du milieu de terrain vétéran continue d’étonner à 35

James Milner a encore une fois surpris tout le monde avec son niveau de forme physique après avoir publié une mise à jour de la condition physique de pré-saison sur Twitter.

Le milieu de terrain de Liverpool a montré combien de temps il lui a fallu pour parcourir huit kilomètres et demi, avec un temps de seulement 34 minutes.

Les partisans de Milner étaient impressionnés par l’époque, beaucoup ayant du mal à croire que le joueur de 35 ans pourrait encore être en pleine forme.

L’Anglais est bien connu pour sa forme physique, il a disputé plus de 500 matchs de Premier League et est réputé pour son rythme de travail.

Le vainqueur de la Ligue des champions est connu pour être un professionnel modèle, qui est heureux de se déplacer n’importe où pour aider l’équipe à gagner.

S’adressant au site officiel de Liverpool à propos de sa forme physique, il a déclaré: “Évidemment, je vais baisser à un moment donné en termes de rendement physique et de choses comme ça, mais sûrement si je me pousse plus, la distance que j’ai tomber.

James Milner est un favori des fans à Liverpool

« Si je laisse tomber, je serai dans le peloton au lieu de tomber du peloton du milieu vers le bas. C’est ce que j’ai toujours essayé de faire.

Il a ajouté : « J’ai toujours essayé de me dépasser, j’ai toujours essayé de garder les jeunes gars en place en termes de course et des trucs comme ça.

“Je suis sûr que je vais me laisser emporter à un moment donné, mais j’espère que ce n’est pas encore dans quelques années.”

En voyant l’heure affichée, les fans ont été surpris, un utilisateur a déclaré : « 5,5 milles en 34 minutes. Je n’ai pu le faire qu’à 20 ans. Bravo, vieux.

James Milner est un joueur clé à Liverpool, même s’il n’a pas beaucoup de temps de jeu

Ce n’est pas la première fois que Milner affiche des statistiques d’entraînement impressionnantes, l’équipe de Liverpool a été choquée qu’il domine les tests de conditionnement pendant des années.

Avec près de 20 ans dans le jeu, nous espérons qu’il n’a pas l’intention de s’arrêter de si tôt.