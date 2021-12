James Milner comme remplaçant, légende de Man United dans le but

En près de 20 ans, Man City est presque devenu un nouveau club avec plusieurs changements sur et en dehors du terrain depuis leur dernière victoire contre Leeds à domicile.

Même s’ils ont été promus la saison dernière, les champions de Premier League n’ont pas réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires en quatre matchs (deux nuls, deux défaites) depuis 2003, lorsque Shaun Wright-Phillips et Nicolas Anelka étaient dans le équipe ainsi que la légende de Manchester United Peter Schmeichel.

Anelka (à gauche) et Wright-Phillips (à droite) ont déjà partagé le terrain aux côtés de Trevor Sinclair de talkSPORT !

Le dernier club pour lequel Schmeichel a joué avant de prendre sa retraite était le grand rival de Man United, Man City

City est reparti avec une victoire 2-1 dans ce match grâce aux buts de l’ancien attaquant des Bermudes Shuan Goater et de l’ancien arrière gauche du Danemark Niclas Jensen.

Alors que le club était loin de la puissance qu’il est aujourd’hui, cette équipe de 2003 contenait encore du talent.

Schmeichel, qui a remporté plusieurs titres de Premier League ainsi que la Ligue des champions avec United, était dans le but et juste devant lui se trouvait l’icône de City, Richard Dunne.

De l’autre côté, il y avait quelqu’un qui allait signer pour City, James Milner.

À l’époque, le produit de l’académie de Leeds, qui venait de percer le côté, a été envoyé après une heure pour essayer de remettre son équipe dans le jeu, mais n’a malheureusement pas pu le faire.

City jouait encore à Maine Road la dernière fois qu’ils ont battu Leeds

Même en 2003, la première saison de Milner, le pro chevronné était toujours en train de s’attaquer aux tacles

Depuis, beaucoup de choses ont changé pour les deux clubs.

L’équipe du Yorkshire a été reléguée en 2004 et a passé 16 ans en League One et en Championship avant de faire son retour tant attendu en Premier League en 2020.

Ce match à Maine Road a également été géré par deux légendes du jeu, Kevin Keegan et Terry Venables, respectivement en charge de City et de Leeds.

Remarquablement, le record face à face de ces deux clubs est plus proche que beaucoup ne le pensent, City remportant 45 matchs, perdant 43 et faisant match nul 18 fois avec Leeds.

Ces deux figures légendaires étaient encore en gestion la dernière fois que City a battu Leeds à domicile en championnat

La prise de contrôle financière en 2008 par Sheikh Mansour a bel et bien changé le club et alors que Leeds diminuait dans le championnat, leurs adversaires s’affirmaient comme l’une des équipes les plus redoutables d’Angleterre.

Avec quelques grands noms sur la feuille d’équipe de Man City, le onze de départ de ce jour est incomparable à l’équipe d’aujourd’hui.

Sous Pep Guardiola, les champions de Premier League comptent certains des talents les plus excitants d’Europe tels que Bernando Silva, Phil Foden et Kevin De Bruyne.

L’équipe a marqué 499 buts en 206 matchs de Premier League sous la direction du manager – un but ici verrait l’Espagnol devenir le manager pour voir ses équipes marquer 500 dans la compétition en le moins de matchs depuis le début de son mandat.

Ailleurs, il existe encore une richesse de qualité à laquelle l’Espagnol peut faire appel, comme Raheem Sterling qui a récemment inscrit son 100e but en Premier League, Riyad Mahrez et Joao Cancelo.

Manchester City

De Bruyne et Foden sont deux des joueurs les plus excitants d’Europe

Avec tout ce qui s’est passé depuis près de 20 ans, Leeds United entrera remarquablement dans le match, en direct sur talkSPORT à partir de 19 heures, avec des souvenirs heureux d’avoir pris quatre points à Guardiola la saison dernière.

Même quand même, les fans de City seront rassurés de savoir à quel point leur club a progressé la dernière fois qu’ils ont pris trois points du côté du Yorkshire.

L’alignement 2002/03 de Man City contre Leeds

L’alignement de Man City la dernière fois qu’ils ont battu l’équipe de Leeds Leeds 2002/03 contre Man City

L’équipe de Leeds 2003 affrontera les onze les plus forts de Man City Man City

City a tellement progressé en 20 ans et est invaincu lors de ses 14 derniers matchs à domicile de Premier League disputés mardi (W10 D4), avec leur dernière défaite à Maine Road en août 1993 contre la formation la plus forte de Blackburn Leeds.

Le XI le plus fort actuel de Leeds