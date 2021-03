Mme Milner a gagné à Cheltenham aujourd’hui… et il ne fallut pas longtemps avant que James Milner publie sur Instagram à ce sujet.

Le milieu de terrain de Liverpool semble avoir été inondé de messages indiquant si le cheval était en fait le sien.

. Mme Milner était une gagnante 12-1 à Cheltenham

Malheureusement, ce n’était pas le cas, mais Milner avait un pari effronté sur sa victoire à Cheltenham.

Il a écrit sur les réseaux sociaux: «Pour me sauver de répondre à tous ceux qui m’appellent WhatsApp… OUI – je l’ai soutenu. NON – ce n’est pas mon cheval. OUI – la femme réclame tous les gains. #winnerwinner. »

. – Piscine James Milner a dû publier sur les réseaux sociaux en disant que le cheval n’était pas le sien

Il semblait qu’il soutenait seulement le cheval pour gagner, car de nombreux autres parieurs ont posté des captures d’écran de leurs bulletins gagnants.

Mme Milner (12-1) a manqué un vainqueur incontesté de la finale du Pertemps Network Handicap Hurdle.

Bryan Cooper lui a offert un trajet d’attente parfait, qui a basculé la charge de Paul Nolan vers l’extérieur pour contester l’approche de l’avant-dernier vol.

Mme Milner a dégagé cela avec style et a accéléré jusqu’au dernier, avant de rester sur tout le chemin jusqu’à la ligne avec juste un cheval lâche pour compagnie.

L’Oscar des Bosses a terminé deuxième, avec Come On Teddy troisième et Milliner quatrième.