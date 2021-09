James Milner et Adam Lallana de Premier League investissent dans Upgame

Upgame a vu ses revenus mensuels augmenter de 30 fois depuis janvier de cette année, avec une forte adoption à travers le monde par les principaux golfeurs professionnels et amateurs.

Leader de l’intelligence des données, du suivi des entraînements et de la plateforme de coaching pour les golfeurs, Upgame a collecté un montant non divulgué auprès des joueurs de Premier League James Milner et Adam Lallana par le biais de leur société White Rose Sports Management. L’application prétend avoir vu ses revenus mensuels augmenter de 30 fois depuis janvier de cette année et a réussi à fidéliser plus de 85% de ses utilisateurs au fur et à mesure de son expansion géographique.

« À partir du moment où nous avons discuté de l’éthique de White Rose Sports Management, nous voulions que la performance soit au cœur de tout ce que nous faisions, et cet aspect était très apparent dans l’équipe Upgame lors de nos premières interactions. La vision de l’entreprise d’améliorer les performances des athlètes du monde entier, la concentration intense de l’équipe, l’exécution rapide et les connaissances approfondies de leurs utilisateurs nous interpellent », a déclaré James Milner, milieu de terrain de Liverpool et fondateur de White Rose Sports Management.

L’application de performance sportive est actuellement spécialisée dans le golf et aide les joueurs à analyser leur jeu et à mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Son interface basée sur des cartes et ses métriques uniques, qui peuvent être partagées entre le joueur et l’entraîneur via l’application elle-même, ont conduit à une augmentation de 790% de la collecte de données auprès des utilisateurs.

Pour Sameer Sawhney, fondateur et PDG d’Upgame, les restrictions de voyage imposées en raison de la pandémie ont permis à toute l’équipe d’Upgame de doubler le produit pour devenir la plate-forme préférée d’intelligence des données et de suivi des pratiques pour les golfeurs sur tous les marchés de l’entreprise. est entré jusqu’à présent. «Ce financement sera utilisé pour développer davantage le produit en ajoutant plus de sports et de mesures connexes, et nous aidera à commercialiser l’application auprès d’un public plus large. Nous sommes impatients d’appliquer nos apprentissages du golf à d’autres sports et d’être à la pointe de l’amélioration des connaissances et des performances dans l’industrie en plein essor de la technologie du sport », a-t-il ajouté.

Les autres investisseurs dans Upgame incluent Danny Conway, l’ex Facebook basé à San Francisco, Andreesen Horowitz, entrepreneur en technologie et philanthrope ; Pawan Munjal, président et chef de la direction, Hero MotoCorp et RN Sports Management.

Au cours des deux dernières années, près de deux millions de parties ont été enregistrées sur l’application Upgames. Certaines des principales fédérations nationales utilisant Upgame incluent Golf Australia, la Fédération norvégienne de golf, l’Association de golf de Singapour, l’Association de golf de Hong Kong, l’Autorité sportive de Thaïlande et l’Union de golf finlandaise. Divers PGA, LPGA, European Tour, ainsi que des champions majeurs et des équipes universitaires de premier plan de la NCAA américaine sont également des utilisateurs clés de l’application Upgame.

