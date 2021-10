James Milner n’a pas été autorisé à porter du rouge dans sa maison de soutien de Leeds à cause de Manchester United, mais a ensuite remporté la Premier League avec Liverpool

La couleur rouge a été bannie de la maison de James Milner lorsque le milieu de terrain de Liverpool grandissait, mais les fidèles d’Anfield comprendront certainement la raison.

Milner, un fan de Leeds United qui est passé par l’académie d’Elland Road, a été élevé dans l’aversion pour Manchester United, et son père ne lui a jamais permis de porter les célèbres couleurs du club d’Old Trafford.

.

Milner a peut-être grandi pour ne pas aimer le rouge de United, mais il a certainement été précieux en portant le rouge de Liverpool

Milner a percé à Leeds, un club qu’il continue d’aimer

«En grandissant fan de Leeds, je n’ai jamais été autorisé à porter un t-shirt rouge, mon vieil homme ne l’a jamais autorisé. Sérieusement. « Nous ne pouvons pas porter de rouge. Nous sommes Leeds », a-t-il déclaré au Times en 2018, plaisantant en disant que jouer pour Leeds, Manchester City et Liverpool faisait partie d’un grand plan pour liquider les supporters de Man United.

« C’était étrange quand j’ai signé pour Liverpool [in 2015], portant en fait du rouge. Mon père a fait une blague à ce sujet en disant : « C’est la première fois que je te vois en rouge. Je suis toujours Leeds et je veux qu’ils réussissent et qu’ils aient toujours le même sentiment envers Manchester United. »

Et Milner a été entendu dire quelque chose d’un peu méchant à propos de United dans le feu de l’action des célébrations du titre de Liverpool en 2020.

Cependant, ses sentiments sont forts, Milner a expliqué que son fandom avait ses limites car il avait apprécié la compagnie de grands noms de Man United tels que Wayne Rooney, Michael Carrick et Gary Neville.

« C’est probablement ce que j’ai le plus surpris de rencontrer quelqu’un. Quand vous voyez Gaz sur le terrain, il semblait une personne tellement horrible, mais j’étais dans une équipe d’Angleterre avec lui, et puis [experienced his] entraîneur, et c’est un gars vraiment drôle, et je l’aime bien.

Milner a remporté la Premier League avec Liverpool en 2020, ajoutant aux deux qu’il a remportées chez les autres grands rivaux de United, Manchester City

« Ce n’est jamais quelque chose de personnel. C’est le club. J’ai des amis qui sont fans de United – pas beaucoup – donc ce n’est pas si personnel mais dès que je monte sur ce terrain… Autant je n’aime pas Manchester United, j’ai un énorme respect pour eux, l’un des meilleurs clubs du monde, avec les trophées qu’ils ont remportés, mais leur domination a malheureusement [been] Dans ma vie. »

Maintenant, cependant, Milner est au début d’une nouvelle période de domination avec Liverpool, à commencer par ce titre de Premier League – le premier succès de haut niveau du club depuis 1990.

Une victoire à Old Trafford dimanche les rapprochera de Chelsea en tête du classement de la Premier League et mettra plus de lumière entre eux et United, dont ils ont actuellement quatre points d’avance.