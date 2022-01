James Mtume, ancien élève de Jazz Great et Miles Davis, décède à 76 ans

James Mtume, le percussionniste R&B et jazz, artiste d’enregistrement et producteur le plus connu pour le smash « Juicy Fruit » de 1983 et son travail avec Miles Davis et d’autres grands musiciens de jazz, est décédé à l’âge de 76 ans. La nouvelle a été confirmée par son fils à Pitchfork, entre autres sources ; aucune cause de décès n’a encore été révélée.

L’affiliation de Mtume avec Davis a commencé avec « On the Corner » axé sur le funk de 1972 et il a également travaillé avec des grands du jazz tels que le pianiste McCoy Tyner, le trompettiste Art Farmer, le claviériste Lonnie Liston Smith Jr., les saxophonistes Gato Barbieri et Pharoah Sanders et même Duc Ellington.

Dans sa musique solo, Mtume a parcouru toute la gamme du disco au jazz d’avant-garde, ainsi que des compositions dramatiques pour la télévision (New York Undercover) et le cinéma (Native Son). « Juicy Fruit », le plus gros succès de son groupe R&B éponyme, a été échantillonné d’innombrables fois, notamment sur le classique « Juicy » de Notorious BIG. Mtume a également produit et co-écrit des singles à succès pour Stephanie Mills (« Never Knew Love Like This Before ») et Roberta Flack et Donny Hathaway (« The Closer I get To You ») en collaboration avec son partenaire musical et collègue de Davis, Reggie Lucas. .

James Mtume est né dans la royauté du jazz à Philadelphie en tant que fils du saxophoniste Jimmy Heath. Élevé par son beau-père, le pianiste de jazz de Philly James Forman, le jeune musicien a grandi avec des racines militantes (il a vu Malcolm X parler étant enfant) et a déménagé en Californie au milieu des années 60 grâce à une bourse de natation. Là, il rejoint le groupe Black Empowerment, l’US Organization (dont le fondateur, Maulana Karenga a créé la fête Kwanzaa), et enregistre ses premiers albums solo en commençant par Alkebu-Lan – Land of the Blacks.

Après son retour sur la côte Est, Mtume (dont le nom se traduit par « messager » en swahili), a joué avec des chefs de groupe de jazz tels que McCoy Tyner et Freddie Hubbard et a enregistré avec son oncle, Albert « Tootie » Heath sur l’album Kawaida. À cette époque, Mtume a rejoint le groupe de Miles Davis pour un séjour de quatre ans qui comprenait certains des morceaux les plus aventureux de la légende du jazz, notamment « Dark Magus » et « Pangaea ».

En 1978, Mtume forme son propre ensemble R&B-jazz « sophistifunk » avec Lucas et le chanteur Tawatha Agee, et sort les albums Kiss This World Goodbye (1978), In Search of the Rainbow Seekers (1980), Juicy Fruit (1983), You , Me and He (1984, également le titre de leur deuxième plus gros single), et Theatre of the Mind (1986).

Après la séparation du groupe à la fin des années 1980, Mtume a maintenu son profil dans les causes militantes ainsi que dans la musique, travaillant en tant que producteur sur des projets tels que l’album Share My World de Mary J. Blige en 1997, K-Ci et Jo-Jo’s Love Always and R Kelly’s Freak Tonight, en plus de travailler comme personnalité à la radio pour KISS 98.7 FM de New York.

Défenseur actif des jeunes musiciens, cadres et militants, Mtume a déclaré dans un discours de la Red Bull Music Academy 2014, « Je crois que chaque génération produit sa propre musique, et en fait, c’est l’une des périodes les plus fertiles de tous les temps pour les jeunes artistes, avec Internet et les réseaux sociaux. Mais nous arrivons au point de considérer « Comment définissons-nous et redéfinissons-nous l’originalité ? L’une des choses qui manquent, ce sont les gens qui ont leur propre empreinte digitale sur leur musique. Et c’est la chose la plus importante – avoir votre propre voix.