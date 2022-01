James Mtume, musicien de jazz et de R&B, décède à 75 ans

James Mtume, un musicien qui a enregistré avec des grands du jazz avant de diriger le groupe R&B Mtume, est décédé. Son fils Faulu Mtume a confirmé la nouvelle à Pitchfork. Il avait 75 ans.

Mtume est né James Heath Jr., le fils du saxophoniste de jazz Jimmy Heath, à Philadelphie. Il a été élevé par sa mère Bertha Forman et le pianiste James « Hen Gates » Forman, qui a joué dans le groupe de Charlie Parker. Forman a présenté le jeune Mtume, littéralement, à certains des plus grands musiciens de jazz de tous les temps.

« Imaginez, vous avez neuf, dix ans et il y a Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Sonny Rollins », a déclaré Mtume à la Red Bull Music Academy en 2014. « Je n’ai jamais été assez branché pour savoir à quel point une situation était géniale, mais ce que je savais des musiciens de jazz, c’est qu’ils formaient un groupe extraordinaire. Plein d’esprit, drôle. Il n’y avait rien de tel que de s’asseoir autour d’une table de musiciens de jazz. À la fin des années 1960, Mtume a rejoint l’organisation américaine, un collectif d’autonomisation des Noirs qui a créé Kwanzaa.

En 1969, il joue des percussions sur l’album Kawaida de son oncle Albert « Tootie » Heath aux côtés de son père, Don Cherry, et Herbie Hancock. Mtume a sorti un album avec son groupe Mtume Umoja Ensemble intitulé Land of the Blacks en 1972. De 1971 à 1975, il a joué avec Miles Davis, notamment sur les sessions vénérées On the Corner. Il a également contribué aux disques de Sonny Rollins, Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Lonnie Liston Smith, Gato Barbieri, Ramsey Lewis et bien d’autres.

Après des dizaines de sessions de jazz, il a sorti Kiss This World Goodbye, le premier album de son groupe hybride de jazz, funk et R&B Mtume en 1978. Après In Search of the Rainbow Seekers des années 1980, le groupe a sorti Juicy Fruit en 1983. La chanson titre est devenue le plus gros succès du groupe, et elle a été notoirement échantillonnée sur « Juicy » de Notorious BIG. Le groupe l’a suivi avec deux autres albums : You, Me and He en 1984 et Theater of the Mind en 1986. En 1986, James Mtume compose la musique du film Native Son.

Au-delà de son travail avec le groupe Mtume, James était un auteur-compositeur et producteur prolifique. Lui et Reggie Lucas ont co-écrit « The Closer I Get to You » de Roberta Flack et Donny Hathaway et « Never Knew Love Like This Before » de Stephanie Mills. Mtume a qualifié le son Mtume-Lucas de « sophistifunk ».

Mtume a ensuite été crédité sur des chansons de Mary J. Blige, R. Kelly et K-Ci et Jo-Jo. Mtume est devenu une personnalité de la radio pour KISS 98.7 FM de New York. En 2019, il a donné une conférence TED intitulée « Our Common Ground in Music ».

Mtume a été pleuré sur les réseaux sociaux par les artistes qui aimaient sa musique, notamment DāM-Funk, DJ Premier et Talib Kweli. « Merci James Mtume pour toute la sagesse, l’amour et le respect que vous m’avez témoignés à moi et à mes frères au fil des ans », a écrit Questlove.

