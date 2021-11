James O’Keefe est un réveil et un rappel – RedState

Je suis sûr que vous avez tous lu les excellents articles de notre rédactrice en chef Jennifer Van Laar la semaine dernière sur le raid du FBI contre les journalistes de Project Veritas et son fondateur James O’Keefe, après qu’O’Keefe ait révélé la collusion du FBI avec le New York Times sur les raids perpétrés contre son peuple.

O’Keefe est un de mes héros personnels. Si quelqu’un a incarné l’héritage d’Andrew Breitbart et ce qu’il représentait, c’est bien lui. J’ai vécu à Chicago quand ACORN était à son apogée là-bas, prenant l’argent des contribuables pour inonder le système d’inscriptions électorales douteuses afin d’éclairer les électeurs et de jouer les élections en faveur des démocrates. J’ai applaudi quand O’Keefe les a abattus et j’espérais qu’il continuerait ce travail, surtout après le décès de Breitbart.

O’Keefe n’a pas déçu, et je continue d’admirer à quel point il est intelligent dans ses enquêtes, qui il choisit de cibler et comment il croise habilement ses T et points ses I.

Il est la vraie affaire, et je m’efforce d’incarner ce détail, cette documentation et cette mentalité militante dans mon propre travail. Vous, lecteurs réguliers de RedState, êtes tous doués pour me faire savoir où j’ai réussi ou échoué, et j’apprécie beaucoup cela.

Donc, voir O’Keefe ciblé par le FBI simplement pour être bon dans ce qu’il fait et qui il cible est franchement effrayant.

Ce qui est également effrayant, c’est ce qui se passe avec les accusés du 6 janvier. J’ai eu quelques demandes pour approfondir certains d’entre eux, mais je n’ai que tant de bande passante et tant de temps ; J’ai donc choisi de ne pas donner suite à ces demandes. D’autres médias conservateurs font un travail de qualité en exposant le faux récit et les accusations inventées de toutes pièces, je n’ai donc pas ressenti le besoin de dupliquer. Je suis les histoires, et il suffit de dire, entre les attaques contre O’Keefe et Project Veritas, et ce qu’ils font aux accusés du 6 janvier cimente le fait que nous vivons dans un État policier. Le FBI que nous avons célébré et admiré à l’époque n’est pas le FBI en 2021. Je ne sais pas où la pourriture a commencé, mais elle est entièrement criblée dans tout le corps de cette branche nationale d’application de la loi.

De nombreux contributeurs de RedState, en particulier ceux d’entre nous qui sont vraiment doués pour les enquêtes, ont été une cible sous une forme ou une autre. Certains aux mains des forces de l’ordre locales ou fédérales. Avec l’état de notre gouvernement et le travail que nous faisons tous, nous ne savons pas si nous pourrions bientôt être à la place d’O’Keefe. C’est un réveil qui donne à réfléchir et un rappel de rester vigilant sur tous les fronts. J’ai personnellement de faux comptes hors de portée de Big Tech, certains protocoles informatiques et pare-feu, et d’autres moyens analogiques et numériques de protéger le travail que je fais.

L’un de mes entraîneurs d’armes à feu a recommandé les chiens et les armes à feu comme lignes de défense pour protéger votre maison, et ma famille a les deux aussi. Cependant, être violé en pleine nuit par les forces de l’ordre simplement parce que vous exercez votre droit à la liberté d’expression est l’antithèse de ce que nous sommes censés défendre dans ce pays. Malheureusement, le navire a navigué sur une grande partie de cela, et cela rend encore plus tragique que, à certains égards, il ne revienne peut-être pas.

Bien qu’il puisse y avoir des limites à ce que nous pouvons faire pour nous protéger contre les attaques ciblées, nous pouvons travailler pour protéger notre droit d’exercer la liberté d’expression. Pour rapporter la vérité et fournir des preuves et des faits, pas seulement ce qui est acceptable par Big Tech ou les bras de propagande du gouvernement connus sous le nom de médias traditionnels.

C’est pourquoi RedState et d’autres médias conservateurs utilisent des paywalls de contenu spéciaux comme pare-feu. Entre les « fact-checkers » inutiles et le ciblage par les forces de l’ordre, les médias conservateurs sont en danger d’extinction. Parler librement et protéger notre droit à la liberté d’expression est ce que nous faisons ici à RedState, et nos abonnements VIP contribuent à garantir que cela continue.

Vous êtes déjà très nombreux et je vous en remercie. Mais si vous avez des amis ou de la famille qui n’ont pas sauté dans le train, c’est la semaine pour eux !

Du 8 au 12 novembre, nous organisons une vente d’abonnement VIP. C’est très excitant, mais aussi une période charnière, comme je l’explique ci-dessous.

REGARDEZ:

Alors, si vos amis et votre famille n’ont pas fait le grand saut dans le monde VIP, c’est le moment ! Cette semaine seulement, ils peuvent recevoir 40 % de réduction sur un nouvel abonnement VIP. Il leur suffit d’utiliser le code « 2022 » (sans les guillemets) lors de leur inscription. N’hésitez pas à leur fournir ce lien (https://redstate.com/subscribe?tpcc=oconnellnov2021) pour vous abonner.

Votre soutien à RedState garantira que notre droit constitutionnel et donné par Dieu à la liberté d’expression est protégé et défendu. Si le premier amendement tombe, tous les autres le suivent.

Merci d’avoir lu et de faire partie de l’équipe RedState !