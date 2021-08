James Reinhart cherche à devenir plus grand chez ThredUp – WWD

James Reinhart frappe l’accélérateur chez ThredUp Inc. – achetant l’entrée en Europe, renforçant la capacité de traiter davantage de biens d’occasion des expéditeurs et alimentant les opérations de revente pour les marchands extérieurs.

Si Reinhart, cofondateur et PDG de la société de revente, s’empresse de saisir à la fois des parts de marché et des parts de marché, c’est parce qu’il voit une opportunité gigantesque.

Un récent rapport de ThredUp a estimé que la catégorie de la revente croît 11 fois plus vite que la vente au détail de vêtements dans son ensemble et qu’elle vaudra 77 milliards de dollars d’ici 2025 – et qu’elle augmentera jusqu’à deux fois la taille de la mode rapide d’ici 2030.

“Chaque jour que nous nous réveillons, nous réalisons à quel point l’opportunité s’offre à nous”, a déclaré Reinhart à WWD après que ThredUp a signalé un gain de ventes plus important que prévu au deuxième trimestre, ainsi que des pertes plus importantes.

C’est une opportunité que l’industrie de la mode traditionnelle est en train de nourrir – fabriquer des produits qui entrent dans les placards des consommateurs puis, de plus en plus, retournent dans la chaîne d’approvisionnement de ThredUp.

De nombreuses entreprises de mode se lancent elles-mêmes dans la revente et certaines – plus récemment Madewell, Farfetch et Fabletics – utilisent la revente de ThredUp comme option de service. Mais les marques qui ne le sont pas alimentent par inadvertance un risque concurrentiel potentiellement géant.

“Surtout du côté de l’offre, nous constatons un intérêt tout simplement incroyable pour notre service de nettoyage”, a déclaré Reinhart, faisant référence aux sacs que la société donne aux utilisateurs pour vider leurs placards et envoyer les regards en consignation. « J’ai vraiment l’impression que nous avons touché ce nerf avec le consommateur américain et je ne veux pas perdre notre position de leader. Nous avons cette incroyable opportunité de changer la façon dont les consommateurs font leurs achats. Je n’ai jamais été aussi ambitieux ou excité par le genre d’impact que nous pouvons avoir dans le monde. Je me réveille tous les jours et, mec, je ne veux même pas penser à ralentir.

Mais un grand avenir se construit un quart à la fois.

Les revenus de ThredUp ont augmenté de 26,7% à 60 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 juin, mieux que les 54,3 millions de dollars prévus par les analystes des ventes. Les acheteurs actifs ont augmenté de 8% à 1,3 million tandis que les commandes ont augmenté de 22% à 1,2 million par rapport à l’année précédente.

Les pertes nettes ont atteint 14,4 millions de dollars, contre 6,7 millions de dollars un an plus tôt, la société donnant la priorité à la croissance et obtenant apparemment toujours un laissez-passer de Wall Street pour le faire.

Les actions de ThredUp, qui sont devenues publiques en mars, ont augmenté de 7,6% pour atteindre 23,05 $ après les heures de négociation au Nasdaq.

La société basée à Oakland, en Californie, fait également avancer sa vision de l’avenir de l’autre côté de l’Atlantique, avec un accord le mois dernier pour acheter Remix Global pour 28,5 millions de dollars en espèces (plus des unités d’actions restreintes), un accord qui donnera à l’entreprise un pied. en Europe, un marché de revente de 21 milliards de dollars.

Reinhart est plus engagé lorsque la conversation tourne autour de la revente de l’entreprise en tant que service et de l’adhésion d’acteurs établis.

“Ce que nous avons entre les mains en ce moment, c’est une feuille de route vers la direction que prend le consommateur”, a déclaré le PDG. « Nous avons la carte et je pense que les détaillants et les marques essaient de trouver un moyen de se rendre d’un point A à un point B. Nous pouvons être un catalyseur incroyablement puissant pour que les marques le fassent correctement. À court terme, les marques pourraient considérer cela comme compétitif. Plus que tout, nous sommes un canal pour que les marques les plus performantes au monde fassent les choses correctement. »

Reinhart a déclaré que le marché se divise entre les marques qui veulent se lancer et celles qui veulent se lancer et accepter un mode de fonctionnement différent.

“Je suis maintenant dans une position où je ne peux pas traiter avec les prétendants et les gens qui veulent obtenir des relations publiques positives sur la stratégie de revente”, a-t-il déclaré. « Je m’en fiche. »

De la façon dont Reinhart voit le monde, le changement arrive et il finira par arriver à tout le monde.

“Je ne pense pas que les détaillants et les marques comprennent vraiment ce qui va se passer dans cinq à sept ans lorsque 25 ou 30 pour cent du placard d’un client est plein de vêtements d’occasion”, a-t-il déclaré, notant l’impact sur la vente de nouveaux produits. . « Qu’est-ce qui est déplacé ? »

