James Rhodes rejoint la liste des célébrités infectées par le coronavirus

21/12/2021 à 09:28 CET

MC

Le pianiste James Rhodes a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il est positif en coronavirus. Le musicien bien connu a tenu à laisser un message sur Instagram à ses followers. « Eh bien, mon Noël est foutu », commence-t-il.

Il n’est pas la seule personne connue à avoir été infectée par le covid-19 ces derniers jours. Ce lundi, Rafa Nadal a confirmé son positivisme après avoir dîné avec le roi émérite.

Ainsi, ce mardi, Rhodes a laissé un message clair à ses partisans avec une photo d’un test d’antigène positif : « Bien que je veuille dire ceci : cette année, j’ai épousé la femme la plus incroyable, une loi sur la protection de l’enfance est entrée en vigueur qui a fait de l’Espagne le pays numéro un au monde pour la sécurité des enfants, j’ai reçu mon passeport espagnol, publié un livre, donné des concerts dans des endroits incroyables et j’ai surmonté une dépression qui, parfois, menaçait de me submerger complètement. Bref, un an de putain de« , a écrit.

« Je suis maintenant Covid positif et je me sens absolument terrible. Je suis au lit avec une douleur que tu chies. Mais je suis tellement reconnaissant. Beaucoup. Et je vous souhaite à tous la meilleure fin d’année possible », a-t-il affirmé pour ajouter que « je suis sans famille pour Noël et les Rois mais j’ai l’impression qu’ici en Espagne j’ai une famille adoptive toujours proche. Merci de tout mon coeur ».