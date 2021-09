James Righton à propos du “Voyage” d’ABBA en 2022

L’ancien membre de Klaxons, James Righton, a expliqué à NME comment il a abordé le processus de constitution du groupe live qui accompagnera les versions numériques du groupe au ABBA L’émission Voyage qui fait ses débuts à Londres l’année prochaine.

Un groupe de dix musiciens jouera avec l’incarnation numérique du quatuor suédois lorsque le spectacle s’ouvre à l’ABBA Arena construite à cet effet, d’une capacité de 3 000 personnes, au Queen Elizabeth Olympic Park de Londres à partir du 27 mai 2022.

Righton a été invité à former le groupe après avoir été présenté au producteur du spectacle Svana Gisla et Benny Andersson d’ABBA. « J’ai dû parcourir ma banque de mémoire mentale des musiciens avec lesquels j’avais joué ou que j’avais connus », a-t-il déclaré. « Je fais de la musique et je m’y implique depuis un certain temps maintenant, donc je connais beaucoup de musiciens qui seraient capables de jouer cette musique. J’ai dû tâter le terrain de manière très provisoire et confidentielle pour les personnes qui seraient prêtes à faire partie du groupe d’ABBA.

L’album Voyage d’ABBA sortira le 5 novembre dans le monde entier et a été précédé des nouvelles chansons « I Still Have Faith In You » et « Don’t Shut Me Down », qui font le tour du monde. « C’est tellement incroyable qu’ils reviennent avec du nouveau matériel », dit Righton. «Ce n’est pas comme s’ils essayaient simplement de fouetter la nostalgie. Il y a un rapport avec ce qu’ils font.

Il a expliqué les qualités nécessaires pour faire partie d’un groupe live en disant : « Vous devez non seulement être un musicien et un professionnel incroyable, mais vous avez également besoin de sensation, de caractère et de groove. C’est vraiment important de trouver un groupe de personnalités et de gens qui ont du style. Quand vous regardez les images d’ABBA des années 70, elles étaient toujours brillantes et avaient des joueurs incroyables – comme si vous alliez voir LCD Soundsystem maintenant, par exemple.

La chanteuse électro-pop anglaise de 37 ans Little Boots, alias Victoria Hesketh, chantera et jouera dans l’émission. « Je connais Vick depuis le début de Klaxons », a déclaré Righton, « et j’ai toujours su à quel point elle est une grande fan de la musique d’ABBA – mais elle peut aussi jouer. C’est une brillante pianiste et chanteuse. Quand je le lui ai proposé, c’était une évidence. Elle a fait des merveilles à l’audition et le niveau était vraiment élevé. Benny et Bjorn ont été vraiment impressionnés par le niveau des musiciens.

Righton a ajouté à propos du projet : « C’était un défi, mais amusant. Je me soucie en tant que fan de leur groupe. Si je devais en faire partie, je voulais bien faire les choses. Ce groupe devait devenir aussi bon que le line-up d’origine.

« C’était incroyable d’entendre ce groupe jouer pour la première fois et de rendre justice à ces chansons. Voir Benny sauter sur synthé et piano et jouer en même temps, c’était tellement émouvant. Nous avons fait une interprétation de ‘Eagle’ qui a duré 30 minutes parce que c’était tellement amusant et que nous ne voulions pas nous arrêter.

Précommandez ABBA’s Voyage, qui est publié par Universal Music Group le 5 novembre.