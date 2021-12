James Robinson des Jaguars remet en question les décisions d’entraîneur d’Urban Meyer

Le demi offensif des Jaguars James Robinson a disputé 44% des snaps, le plus bas de la saison, lors de la défaite 37-7 de dimanche contre les Rams, ce qui a amené beaucoup à croire qu’il était sur le banc.

Après un échappé au premier quart, Robinson n’a pas revu le terrain avant le troisième quart. Il a terminé avec seulement huit courses pour 24 verges, dont trois dans les deux dernières minutes du match. L’entraîneur-chef Urban Meyer a nié après le match que Robinson était sur le banc et a déclaré qu’il était blessé. Interrogé après le match par Michael DiRocco d’ESPN pour savoir si Robinson serait resté dans le match s’il n’avait pas tâtonné, Meyer a donné une réponse en deux mots.

« Oh, bien sûr, » dit Meyer.

INGLEWOOD, CALIFORNIE – 05 DÉCEMBRE: Trevor Lawrence # 16 des Jacksonville Jaguars passe le ballon à James Robinson # 25 des Jacksonville Jaguars au cours du premier trimestre contre les Rams de Los Angeles au SoFi Stadium le 05 décembre 2021 à Inglewood, Californie. (Photo de Jayne Kamin-Oncea/.)

Lors d’une apparition lundi sur Jags Report Live, Robinson a réfuté l’affirmation de Meyer.

« Lorsque [a fumble] arrive et vous êtes absent aussi longtemps, vous devez vous sentir comme ça « , a déclaré Robinson. » J’attendais juste mon tour pour revenir dans le match et ce n’est vraiment arrivé qu’au troisième quart. «

Lorsqu’on lui a demandé lundi pourquoi Robinson avait vu trois courses au quatrième quart s’il était blessé, Meyer a donné une réponse étrange.

« C’est une bonne question », a déclaré Meyer.

JACKSONVILLE, FLORIDE – 28 NOVEMBRE: James Robinson n ° 25 des Jaguars de Jacksonville tente de dépasser Jaylinn Hawkins n ° 32 des Falcons d’Atlanta pendant le match au TIAA Bank Field le 28 novembre 2021 à Jacksonville, en Floride. (Photo de Sam Greenwood/.)

Robinson lui-même n’a pas pu répondre à cette question et a déclaré que son apparition au quatrième trimestre l’avait laissé perplexe.

« Je savais que le match était terminé à ce moment-là », a déclaré Robinson. « J’aurais probablement dû me reposer. Je ne sais pas à quoi ça sert.

Avec la défaite, Jacksonville est tombé à 2-10 lors de la première saison de Meyer en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. Robinson, quant à lui, est 13e pour les verges au sol cette saison avec 678 après avoir terminé cinquième en 2020 avec 1 070.

JACKSONVILLE, FL – 28 NOVEMBRE: le demi offensif James Robinson n ° 25 des Jaguars de Jacksonville lors d’un match de course contre les Falcons d’Atlanta au TIAA Bank Field le 28 novembre 2021 à Jacksonville, en Floride. Les Falcons ont vaincu les Jaguars 21 à 14. (Photo de Don Juan Moore/.)

Robinson totalise en moyenne plus de verges par course, 4,9 contre 4,5, mais a connu une baisse notable des touches. Robinson n’a pas encore vu 20 courses dans un match cette saison. En 2020, il a disputé quatre matchs de 20 courses ou plus. Il a également disputé trois matchs avec huit courses ou moins après n’en avoir eu aucun la saison dernière.