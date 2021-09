James Rodriguez achève son transfert du côté qatari d’Al-Rayyan après être tombé en disgrâce sous Rafael Benitez à Everton

in

James Rodriguez a effectué un transfert permanent vers l’équipe qatarie d’Al-Rayyan après être tombé en disgrâce à Everton sous Rafael Benitez.

L’international colombien a quitté Goodison Park après seulement un an alors qu’il part pour le Moyen-Orient, où il travaillera sous la direction de l’ancien joueur et entraîneur français Laurent Blanc.

.

Rodriguez a récemment admis qu’il ne savait pas contre qui le prochain match d’Everton était contre

Une déclaration d’Everton disait : « James Rodriguez a quitté Everton pour signer pour le club qatari d’Al Rayyan pour un montant non divulgué.

« L’international colombien de 30 ans déménage au Moyen-Orient après 12 mois à Goodison Park.

“Après avoir rejoint le Real Madrid en septembre 2020, James a fait 26 apparitions dans toutes les compétitions pour Everton la saison dernière, marquant six buts.”

Rodriguez a été informé par le nouveau manager Benitez qu’il n’était pas dans ses plans après avoir succédé à Carlo Ancelotti, qui a fait venir le Sud-Américain ayant travaillé avec lui au Real Madrid.

Le joueur de 28 ans n’avait pas figuré dans une équipe de match pour Everton après avoir appris qu’il était derrière les autres joueurs en termes d’aptitude au match.

Les déménagements d’été à Porto et l’équipe turque de Basaksehir ne se sont pas concrétisés et Benitez a admis il y a quelques semaines qu’il serait difficile de se débarrasser du plus gros salaire du club, avec 200 000 £ par semaine.

. – Piscine

Rodriguez a commencé brillamment à Everton mais s’est évanoui et il n’avait pas joué jusqu’à présent cette saison sous Rafa Benitez

L’international colombien a rejoint les Toffees pour 12 millions de livres sterling l’été dernier et a d’abord fait bonne impression à Goodison Park, commençant la campagne avec une rafale de buts et de passes décisives.

Plus tôt cet été, l’as colombien a comparé sa situation à Everton sans Ancelotti à celle de Sergio Aguero, qui a rejoint le club catalan cet été dans l’espoir de jouer avec Messi.

Selon El Espanol via Sport Witness, Rodriguez a déclaré: “Kun Agüero est allé à Barcelone, et maintenant Messi s’en va. Ce sont juste des petits gressins, des partenaires.

«Ce sont les choses que le football a. Il m’est arrivé la même chose. Je vais à Everton, pratiquement parce qu’Ancelotti était là et regarde, maintenant Carlo est parti.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Dans le football et dans la vie, on ne sait rien. Voyons ce qui se passe.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici