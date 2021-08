James Rodriguez compare la situation à Everton à celle de Sergio Aguero et Lionel Messi à Barcelone car il admet qu’il n’a rejoint Toffees qu’à cause de Carlo Ancelotti

in

James Rodriguez a admis qu’il ignorait son avenir à Everton et a admis que la seule raison pour laquelle il avait rejoint le club était à cause de Carlo Ancelotti.

L’international colombien a rejoint les Toffees pour 12 millions de livres sterling l’été dernier et a d’abord fait bonne impression à Goodison Park, commençant la campagne avec une rafale de buts et de passes décisives.

L’avenir de Rodriguez à Goodison Park s’annonce sombre

Cependant, il a perdu la forme au fil de la saison et, par conséquent, le nouveau manager Rafael Benitez, qui a succédé à Ancelotti après avoir quitté le club en juin pour revenir au Real Madrid, lui a dit qu’il pouvait quitter le club cet été.

Rodriguez dit que sa situation est similaire à celle de Sergio Aguero, qui a rejoint le club catalan cet été avec l’espoir de jouer avec Messi.

Cependant, dans une tournure dramatique des événements jeudi, il a été annoncé que Messi quittait définitivement le club à la suite de révélations choquantes selon lesquelles un nouveau contrat avec le Barça ne pouvait pas être conclu.

Messi est officiellement un agent libre et une multitude de clubs courent après sa signature

Selon El Espanol via Sport Witness, Rodriguez a déclaré: “Kun Agüero est allé à Barcelone, et maintenant Messi s’en va. Ce sont juste des petits gressins, des partenaires.

«Ce sont les choses que le football a. Il m’est arrivé la même chose. Je vais à Everton, pratiquement parce qu’Ancelotti était là et regarde, maintenant Carlo est parti.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Dans le football et dans la vie, on ne sait rien. Voyons ce qui se passe.”

“Tout ce que je sais, c’est que je m’entraîne dur, que je me prépare bien”, a-t-il ajouté. « C’est ça, c’est le plus important.

“Vous devez penser au présent, et le présent est que je suis ici et que je m’entraîne dur et bien physiquement pour tout ce qui s’en vient.”

Everton lance la nouvelle campagne avec un affrontement à domicile contre Southampton le 14 août, avant de se rendre à Leeds et Brighton avant la fermeture de la fenêtre de transfert le dernier jour du mois.

