James Rodríguez, le « roi des fêtes » au Bayern Munich

18/11/2021 à 19:42 CET

James Rodriguez, ancien joueur de la Real Madrid, Everton et le Bayern Munich, a été souligné par le média allemand Bild, comme le grand responsable des fêtes des joueurs du Bayern lors de sa tournée aux Etats-Unis en 2019. Certaines sorties survenues sans l’autorisation de leur coach, Niko Kovac.

Retrait de Jupp Heynckes a emmené Kovac sur le banc bavarois. L’entraîneur allemand est arrivé dans l’équipe juste avant son départ pour l’Amérique, où il sera le début de son court passage au Bayern Munich.

L’un des arrêts aux États-Unis était Miami. Selon le média allemand susmentionné, les joueurs ont demandé à leur entraîneur de faire la fête, ce qui leur a été refusé dès le premier instant.

James, le « Roi de la fête »

Malgré les négatifs constants, les footballeurs ont décidé de désobéir, la révolte a été menée par Ribèry, Rafinha et l’actuel joueur du Real Madrid, David Alaba. Les trois ont créé un groupe WhatsApp où ils ont invité leurs coéquipiers à sortir la nuit et sont partis devant le même entraîneur. Bien qu’il ne soit pas chargé d’organiser la révolte, James Rodríguez était le leader de la soirée à Miami et était chargé de partager toutes les photos qui ont été prises.

Selon Bild, les footballeurs ne sont arrivés à l’hôtel qu’après 6 heures du matin et ils s’attendaient à une sévère punition de la part de leur entraîneur, ce qui ne s’est pas produit. Kovac a prétendu que rien ne s’était passé. La décision du sélectionneur allemand a fini par marquer son court séjour à Munich, les joueurs ont perdu tout respect pour lui, ils sont même allés jusqu’à refaire leur fête à Miami.